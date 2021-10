Prof. Sylwester Czopek do unikających szczepień: Czy przysłowiowy „dr Google” lub kolega są większymi autorytetami niż naukowcy Beata Terczyńska

Prof. Sylwester Czopek, rektor UR wygłosił mocne przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego. Nie może pogodzic się z tym, że bzury o koronawirusie są dla wielu ludzi, zwłaszcza na Podkarpaciu, istotniejsze niz opinie naukowców Krzysztof Kapica

Większość społeczeństwa Podkarpacia i całej wschodniej Polski zakwestionowała zasadność szczepień. Podobnie jest także w naszej uczelni. To musi budzić niepokój w obliczu zwiększających się z tygodnia na tydzień wskaźników nowych zakażeń. Prowokuje pytanie, czy aby nie jest to nasza porażka jako nauczycieli akademickich? Okazuje się bowiem, że zaufanie do nauki i akceptacja naukowych poglądów znajduje się w wyraźnej opozycji do wiedzy czerpanej z innych źródeł niż ta zdobywana ex cathedra w aulach uniwersyteckich. Czy przysłowiowy „dr Google”, bądź kolega, znajomy są większymi autorytetami niż naukowcy z wieloletnią, udokumentowaną i sprawdzoną wiedzą? Chciałbym się mylić w tej kwestii, ale z pewnością jest to sprawa nad którą musimy się poważnie zastanowić - podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego mówił prof. Sylwester Czopek, rektor UR.