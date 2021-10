Projekt ułatwiający niepełnosprawnym podjęcie pracy lub powrót do niej. Udział jest bezpłatny, skorzystać mogą mieszkańcy Podkarpacia

Program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" obejmuje szereg rozwiązań, których celem jest ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Zajęcia prowadzone są pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty. Projekt adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie. Tam, dla każdego z uczestników, zostaje przygotowany indywidualny plan działania.

Udział w jest bezpłatny, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin. Wsparcie jest realizowane w ramach trzech modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.