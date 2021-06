Prokuratura zarzuca 36-latkowi dokonanie aż ponad 400 oszustw. Akt oskarżenia z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie trafił do sądu w Gdańsku

Akt oskarżenia w tej sprawie, przeciwko Marcinowi G, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przekazała do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Dlaczego śledztwo prowadziła rzeszowska okręgówka? W naszym regionie doszło do pierwszych zgłoszeń w sprawie oszustw, których miał dokonać Marcin G. Później okazało się, że jest ich znacznie więcej i doszło do nich w różnych regionach Polski.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Marcin G. wyłudził lub usiłował wyłudzić pożyczki z różnych instytucji finansowych i pożyczkowych. Jak twierdzą śledczy, łącznie pokrzywdzonych zostało 31 podmiotów.