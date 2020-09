Przebiegł dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci 100 półmaratonów w 100 dni. I zebrał pieniądze dla chorych

- Panie Rafale chciałem serdecznie podziękować zarówno za wsparcie jak i za determinację. Biegał pan przez sto dni wspierając przy tym nasze hospicjum. Bardzo się cieszymy z tej pomocy i jesteśmy wdzięczni, że są tacy ludzie jak pan, zawsze gotowi i chętni do pomocy. Połączył pan pasję z pomaganiem innym. Dziękujemy

Wczoraj pan Rafał przebiegł symboliczną trasę z Kolbuszowej do Rzeszowa. Liczy ok. 35 km. Na mecie, którą przekroczył parę minut po godzinie 13, czekali na niego m.in. Rafał Ciupiński, prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, i Patrycja Frąc, koordynator wolontariatu Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

- Przebiegłem sto półmaratonów, a biegałem codziennie przez 100 dni i chyba przyzwyczaiłem się. To było bardzo motywujące wyzwanie - wyznaje Rafał Skowroński. - To moje bieganie to odzwierciedlenie codziennej pracy w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci. Chciałem zrobić coś nie tylko dla siebie, ale też dla kogoś - dodaje.