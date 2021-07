Przebudowa drogi Przemyśl-Medyka. Na 2-3 miesiące wprowadzony zostanie ruch wahadłowy

Przebudowa drogi Przemyśl-Medyka

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej DK nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku oraz rozszerzenie prawej jezdni do sześciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy. Wzmocniona zostanie nawierzchnia, rozbudowane skrzyżowania, powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a także dodatkowe jezdnie i zjazdy. Wykonane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi kierującej do przejścia granicznego. Obecnie prace prowadzone są na całym odcinku drogi. Aktualnie realizowane są roboty związane z wykonaniem nasypów, warstw konstrukcyjnych, roboty brukarskie oraz roboty branżowe elektroenergetyczne, teletechniczne i sanitarne.