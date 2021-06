Przed nami trzecia filmowa podróż szlakiem Via Carpatia w rzeszowskim kinie Zorza

Jan Komasa przyjedzie do Rzeszowa na regionalną premierę filmu "Boże Ciało"

„Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy to najgłośniejszy polski tytuł ostatnich tygodni, polski kandydat do Oscara. Pokaz filmu, do którego zdjęcia kręcone były na Podkarpaciu, odbędzie się w rzeszowskim kinie Zorza - 7 października o godzinie 19. Z udziałem reżysera i aktorów. Pula biletów do sprzedaży jest ograniczona.