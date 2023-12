Przegląd prasy (10.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Terminy NFZ na tomografię emisyjną w woj. podkarpackim. Stan na 10.12.2023”?

📢 Resovia przegrała przy Hetmańskiej ze Zniczem Pruszków [ZDJĘCIA Z MECZU] Piłkarze Resovii nie dali rady w Rzeszowie Zniczowi Pruszków i wciąż nie mogą się wydostać ze strefy spadkowej. Mecz zakończył się wygraną gości 2:1. 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi.

📢 Turniej FC24, czyli kopali piłkę... wirtualnie. Były emocje w Pustkowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie odbył się dziś turniej FC24. Popularny komputerowy symulator rozgrywek piłkarskich EA Sports, wcześniej wydawany pod nazwą FIFA, niezmiennie cieszy się wielką popularnością graczy i fanów futbolu z całego świata. 📢 ZUS daje wsparcie finansowe w przypadku choroby do 2381 złotych. Jak ubiegać się o to świadczenie? Nie tylko zasiłek chorobowy pozwala nam na uzyskanie pieniędzy z ZUS. Już po przejściu choroby (lub np. konsekwencji wypadku) możemy starać się o wypłatę specjalnego świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS. Tu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Co istotne, już od lipca 2023 roku wszyscy korzystający ze świadczenia rehabilitacyjnego otrzymują wyższe kwoty pieniędzy. Kto dokładnie może się o to ubiegać? Ile otrzymamy na świadczeniu rehabilitacyjnym?

📢 Produkty, których na Podkarpaciu jemy więcej niż inni w Polsce i te, których spożywamy mniej [LISTA] Spożycie podstawowych artykułów zmienia się na przestrzeni lat. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego porównaliśmy, których produktów jemy na Podkarpaciu więcej, a których mniej w stosunku do innych regionów w Polsce. 📢 Masz bezterminowe prawo jazdy? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty Prawo jazdy jest obecnie wydawane na czas określony przez starostę właściwego dla miejsca zameldowania osoby, która ubiega się o ten dokument. Istnieją przypadki, kiedy prawo jazdy zostało wydane bez terminu. Obecnie taka forma dokumentu nie jest już jednak realizowana, a kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy muszą zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół. Jaki? 📢 PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec zremisowała z Cracovią 2:2. Nasz zespół odrabiał dwubramkową stratę [BRAMKI, ZDJĘCIA] Piłkarze PGE Stali Mielec zremisowali wyjazdowe spotkanie z Cracovią. Nasz zespół przegrywał już dwoma bramkami, ale w końcówce odrobił straty. Gole dla PGE Stali strzelali Kai Meriluoto i Krystian Getinger.

📢 Sprawdź te SUV-y, ponieważ są najmniej awaryjne i długo służą użytkownikom. Sprawdź raport ADAC SUV-y szturmem zdobyły polskie ulice. Kierowcy zakochali się w tym typie samochodu. Liczba SUV-ów na ulicach gwałtowanie wzrosła. Popularnością cieszą się nie tylko nowe modele, ale również te wyprodukowane kilka lat temu. Widać to po ogłoszeniach na rynku wtórnym. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Zobacz, które SUV-y są najmniej awaryjne. Oto TOP 12. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [10.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [10.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [10.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [10.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie! [10.12.2023] Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach? 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 9.12.2023 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Pobiegli ze świętym z Laponii. IV Wieczorny Bieg Mikołajkowy w Jarosławiu [GALERIA] W sobotę w Jarosławiu miał miejsce IV Wieczorny Bieg Mikołajkowy. W imprezie wzięło udział mnóstwo dzieci i młodzieży, którym niestraszna żadna pogoda. Bieg odbył się w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino. Wszyscy uczestnicy otrzymali na koniec medale oraz prezenty od świętego Mikołaja.

📢 Jarmark w świątecznym klimacie na jasielskim rynku. Zobaczcie zdjęcia Na rynku w Jaśle rozpoczął się w sobotę, 9 grudnia, dwudniowy świąteczny jarmark produktów lokalnych. Impreza z takim rozmachem została zorganizowana po raz pierwszy.

📢 Zapracowane PGE Rysice. W grudniu rozegrają jeszcze 4 mecze. Odniosą komplet zwycięstw? PGE Rysice Rzeszów są mocno zapracowane. W niedzielę o godzinie 16 czekają je derby Podkarpacia z ITA TOLLS Stalą Mielec. Do końca tego roku rozegrają jeszcze w sumie cztery mecze o punkty Tauron Ligi. 📢 Cztery osoby poszkodowane w pożarze domu pod Mielcem. Poprzedził go wybuch gazu? Kilka godzin zajęło strażakom gaszenie pożaru, który wybuchł dziś przed południem w miejscowości Ziempniów w gminie Czermin (powiat mielecki). Ogień zniszczył dach i całe wnętrze domu jednorodzinnego. Cztery przebywające w nim osoby doznały obrażeń ciała.

📢 Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli w Przemyślu przysięgę [ZDJĘCIA] W Przemyślu odbył się uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez ponad 300 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy szkolili się w 1. Batalionie Czołgów w Żurawica. 📢 Gala Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023. Na Zamku Królewskim wręczono prestiżowe nagrody Znamy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego HIPOKRATES 2023 w całej Polsce. Nasi czytelnicy oraz internauci przyznali zaszczytne tytuły w 20 kategoriach. Laureaci odebrali prestiżowe statuetki podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w niezwykłych wnętrzach Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nagrodzeni nie kryli wzruszenia i radości, zgodnie przyznając, że wręczone im wyróżnienia są dla nich bardzo istotne i stanowią gest wdzięczności za ich ciężką pracę. 📢 Warsztaty muzyki liturgicznej w Rzeszowie. Uczestniczy w nich 100 osób [ZDJĘCIA, WIDEO] W piątek u rzeszowskich Bernardynów rozpoczęły się czwarte warsztaty muzyki liturgicznej, które są połączone z rekolekcjami.

📢 Mieszkania jak z horroru: Najdziwniejsze lokale w kraju. Gotowe do wynajęcia! Odważyłbyś się tam mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 "Erynie" już na platformie Netflix. Serial kręcono w Przemyślu "Erynie" jest już do obejrzenia na platformie Netflix. Serial przybliża widzom surrealistyczny klimat międzywojennego Lwowa i pozwala zanurzyć się w mrocznych uliczkach miasta, gdzie niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. "Erynie" kręcono m.in. w Przemyślu. Mieszkańcy naszego miasta mogą rozpoznać np. ul. Smolki, ul. Grodzką, ul. Piotra Skargi, czy ul. Kościuszki i rynek.

📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję. To oni nie płacą na własne dzieci! Zobacz aktualną listę osób z listem gończym! To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Pożar domu pod Łańcutem. Nie żyje mężczyzna, kobieta w szpitalu 75-letni mężczyzna zginął w pożarze, który wybuchł w sobotę rano w jednym z domów w miejscowości Korniaktów Południowy nieopodal Łańcuta. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [9.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 "Nowe życie z Bogiem". Saletyni pomagają odnaleźć sens wiary i życia [ZDJĘCIA, WIDEO] Saletyńska Szkoła Ewangelizacji rozpoczęła kurs "Nowe Życie z Bogiem". To forma rekolekcji, aktywnego spotkania ze słowem Bożym. Celem kursu jest odnowienie przez uczestników podstawowych prawd wiary.

📢 Zagrożenie cały czas istnieje. Saperzy z Rzeszowa szkolili dzieci z Komańczy [WIDEO, ZDJĘCIA] Saperzy z 21. Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie przeprowadzili szkolenie w Szkole Podstawowej w Komańczy. Uczniowie uczyli się, jak rozpoznawać niebezpieczne znaleziska i jak postępować w przypadku znalezienia niewybuchu. 📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Tak wyglądał pogrzeb Gabriela Seweryna ZDJĘCIA. Oni przybyli pożegnać celebrytę znanego z programu „Królowych życia" 9.12.2023 6 grudnia odbył się pogrzeb Gabriela Seweryna. Celebryta znany z „Królowych życia" zmarł 28 listopada. Msza święta żałobna rozpoczęła się o godz. 12 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki w historii programu "Rolnik szuka żony". Wzdychały do nich tysiące mężczyzn. Ależ się zmieniły! Zbliża się finał jubileuszowej, dziesiątej już edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Każdy odcinek programu przyciąga miliony widzów. Wszystkie sezony wzbudzały ogromne emocje i zaciekawienie. Wiele uczestniczek wzbudzało zachwyt, a ich uroda olśniewała. Tak było Między innymi w przypadku Kamili Boś z ósmej edycji, Adrianny Jasiaczek (po ślubie Tyszka), Kasi Cecot czy Klaudii Waśko z dziewiątej edycji, a także Ewy Kryzy, Blanki Świercz oraz Sary z dziesiątej edycji. Oto jak się zmieniły najpiękniejsze uczestniczki w historii "Rolnik szuka żony".

📢 W Rzeszowie strażnicy graniczni odnaleźli samochód skradziony we Francji [ZDJĘCIA] Skradzione we Francji samochody funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odnaleźli w Polsce. Jedno w Rzeszowie, drugie w na terenie powiatu wrzesińskiego w województwie wielkopolskim. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 9.12.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Raport NFZ o udarze mózgu. Jak wygląda pod tym względem sytuacja na Podkarpaciu? Według danych NFZ udar mózgu stanowi drugą po chorobach serca najczęstszą przyczynę zgonu. Jest również głównym powodem niesprawności osób dorosłych. Na terenie Podkarpacia w 2022 roku, niemal 9 400 osób korzystało z opieki zdrowotnej w związku z udarem, bądź z jego konsekwencjami w późniejszym okresie.

📢 W Jarosławiu rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 [ZDJĘCIA] Tegoroczny przedświąteczny jarmark bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek (8 grudnia) i potrwa do niedzieli (10 grudnia). Na jarosławskim Rynku jest kolorowo, świątecznie i gwarnie. Zobacz zdjęcia! 📢 Przestępcy omijają embarga wydane na Rosję, wykorzystują ułatwienia wprowadzone dla pomocy humanitarnej [ZDJĘCIA] Wiele grup przestępczych z Ukrainy próbuje się dorobić na wojnie rosyjsko - ukraińskiego. Podczas, gdy tysiące Ukraińców dzielnie walczy i ginie w obronie niepodległości swojej ojczyzny, są grupy, które prowadzą nielegalne interesy z Rosją i wykorzystują do swoich celów pomoc Polski i innych krajów europejskich. Walczy z tym ukraiński wymiar sprawiedliwości. 📢 Rozpoczęła się Chanuka, żydowskie święto potrwa do 15 grudnia. Nieodłącznym elementem są świeczniki [ZDJĘCIA] W czwartek wieczorem rozpoczęła się Chanuka, jedno z najważniejszych świąt żydowskich. Potrwa 8 dni, do piątkowego wieczoru (15 grudnia). Z tej okazji Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprezentowało kolekcję chanukowych świeczników.

📢 PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec jedzie do Krakowa przedłużyć zwycięską ligową serię PGE Stal Mielec w środę grała mecz pucharowy z Widzewem Łódź, a już w sobotę stanie w szranki z Cracovią na wyjeździe. To pierwsza z dwóch wiosennych kolejek, które mają odbyć się w tym roku. Początek spotkania o godzinie 17.30. Transmisja telewizyjna w Canal+ Sport. 📢 Uroczysta gala III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany” w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] Znamy „Mistrzów Zmian” tegorocznej, trzeciej edycji plebiscytu, „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Do konkursu zaproszonych zostało 50 projektodawców. Spośród nich kapituła nominowała do nagrody 21 przedsięwzięć. A z nich wybranych zostało siedmiu „Mistrzów Zmian”. 📢 W sklepach trwa przedświąteczna zbiórka żywności organizowana przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej [ZDJĘCIA, WIDEO] W sklepach na terenie Rzeszowa trwa przedświąteczna zbiórka żywności organizowana przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wolontariusze zachęcają do podzielenia się żywnością jeszcze przed świętami z najbardziej potrzebującymi z naszego regionu. Każdy robiąc zakupy, w piątek 8 grudnia i w sobotę 9 grudnia może wrzucić do koszyków Caritas produkty spożywcze m.in. kaszę, makarony, cukier, mąkę, słodycze, olej, konserwy, płatki.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Rzeszów: Zgodnie z orzeczeniem KIO musimy odrzucić najniższą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie PCLA Robert Kultys, radny PiS, przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej mówi, że decyzja o ponownym rozpatrzeniu przetargu może się wydawać niewinną, polegająca po prostu na powtórzeniu części procedury. - Ale ona tak naprawdę ma wagę kolosalną, ponieważ może oznaczać nierozstrzygnięcie przetargu i kres tej inwestycji - podkreśla. - Gdyby tak się stało, będzie to chyba jedna z największych porażek władz miasta Rzeszowa ostatnich lat.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córeczkami. Tak polityk żyje na wsi. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Piękne ozdoby świąteczne pani Ewy z Kańczugi. Własnoręcznie wykonane [ZDJĘCIA] Nie jest florystką, ale odkąd sięga pamięcią, od najmłodszych lat interesowało ją wykonywanie różnych prac artystycznych. Ewa Paliło robi je na różne okazje. Prezentujemy dekoracje związane ze świętami bożonarodzeniowymi. 📢 W Lubaczowie planują wydzierżawić stadion klubowi i sponsorowi Samorząd chce wydzierżawić obiekt na 10 lat klubowi MKS Pogoń-Sokół Lubaczów. Pozwoli to na inwestycje klubu i stojącego za nim sponsora. Do tej pory wynajmowano obiekt od miasta.

📢 Udaremnione próby przemytu nielegalnych farmaceutyków na granicy w Krościenku i Korczowej [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt sterydów anaboliczno-androgennych oraz tabletek z ekstraktem z pławikonika japońskiego. W trakcie kontroli na kierunku przywozowym ujawniono łącznie 144 ampułki i 5 000 tabletek ze środkami farmakologicznymi.

📢 Oświadczenia majątkowe. Tyle zgromadzili posłowie z Podkarpacia [LISTA] Trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych. Taka jest różnica pomiędzy podkarpackim posłem, który zgromadził największy majątek, a tym, który uzbierał najmniej. Pierwszy to Paweł Kowal z Platformy Obywatelskiej, drugi to Grzegorz Braun z Konfederacji. 📢 Wypadek w Pustkowie Osiedlu. Nie żyje mężczyzna, który wjechał w latarnię Sekcja zwłok 58-letniego mieszkańca gminy Dębica ma dać odpowiedź, co było przyczyną wypadku, do którego doszło w czwartek w Pustkowie - Osiedlu. W zdarzeniu obrażenia odniosła 68-letnia piesza.

📢 Środowisko Konfederacji oskarża rzeszowski szpital USK o nadużycia. Rzecznik placówki wyjaśnia, że są nieprawdziwe Wyniki kontroli centrali NFZ w szpitalu przy ul. Szopena w Rzeszowie radny sejmiku woj. podkarpackiego Jacek Kotula uważa za druzgocące. Szpital natomiast zdecydowanie twierdzi, że te stwierdzenia nie są prawdziwe.

📢 Orlen Basket Liga. Trener Muszynianka Domelo Sokoła Łańcut Marek Łukomski przepraszał kibiców za stan przedzawałowy... Myślę, że kibice wybaczą nam jeśli byli w stanie przedzawałowym - mówił po meczu z Arką Gdynia trener Muszynianka Domelo Sokoła Łańcut Marek Łukomski. 📢 Sylwester 2023 - tyle zarabiają gwiazdy na koncertach. Mamy stawki z ostatniego roku Przed nami sylwestrowa noc. Jak co roku będą organizowane imprezy miejskie pod chmurką. To zwykle duże imprezy, na których występują popularne gwiazdy muzyki. Największe imprezy organizowane są przez największe stacje telewizyjne i na nich pojawiają się najgorętsze nazwiska. A ile zarabiają na jednej nocy? Sprawdzamy ich zeszłoroczne zarobki.

📢 Uroczysta gala wręczenia nagród Laur Studenta na Uniwersytecie Rzeszowskim [ZDJĘCIA, WIDEO] 7 grudnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Laur Studenta na Uniwersytecie Rzeszowskim. Do 19 listopada trwało głosowanie na wykładowców i pracowników UR przez studentów. Oddano łącznie około 2000 głosów w 2 kategoriach: przyjaciel studenta oraz starosta roku. W pozostałych kategoriach nagrody przyznała kapitula konkursu. Szczegóły w relacji wideo! 📢 Wypadek w Lesznie w powiecie przemyskim. W zderzeniu VW passata z oplem, ranna została jedna osoba [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek w Lesznie w gminie Medyka koło Przemyśla. Kierujący volkswagenem passatem, 27-letni Izraelczyk zjechał do środka drogi i zderzył się z jadącym z naprzeciwka oplem. 📢 W Zaleszanach w powiecie stalowowolskim tir zderzył się z autem i wjechał w dom [ZDJĘCIA] Tuż przed północą w Zaleszanach w powiecie stalowowolskim doszło do zderzenia tira przewożącego materiały budowlane z samochodem osobowym. Po zderzeniu kierowca tira uderzył w stojący przy drodze murowany dom.

📢 Magazynierzy potrzebni od zaraz. Jakie są wymogi i ile można zarobić w Biedronce, Lidlu czy Auchan? Trwa rekrutacja do pracy sezonowej Chcesz pracować jako magazynier? Auchan, Lidl, Biedronka i inne duże sieci poszukują chętnych do pracy na tym stanowisku. Firmy zachęcają kandydatów atrakcyjnymi benefitami, darmowymi posiłkami czy możliwością awansu, ale nie każdy sprawdzi się w tym zawodzie. Ile zarabia magazynier i jakie są wymogi? 📢 Masz takie hasło? Koniecznie zmień je na lepsze. Oto ciągi znaków, które hakerzy złamią w mgnieniu oka Hasło to często jedyna przeszkoda, jaką napotykają hakerzy w momencie, w którym próbują dostać się do czyjegoś konta. Niestety, wiele osób bagatelizuje ich ważność i używa bardzo łatwych do zapamiętania ciągów znaków, przez co złamanie ich nie jest żadnym problemem dla profesjonalisty. Zobacz najgorsze hasła oraz sprawdź, w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

📢 Zderzenie peugeota z fordem na ul. Zadwórzańskiej w Przemyślu. Do szpitala trafiła kobieta w ciąży [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek na ul. Zadwórzańskiej w Przemyślu. Kierująca peugeotem, 53-letnia przemyślanka nie zachowała ostrożności na śliskiej drodze, wpadła w poślizg i uderzyła w tył forda, który oczekiwał na wjazd na aleję Wolności. 📢 Święty Mikołaj został patronem miasta i gminy Dubiecko [ZDJĘCIA] Święty Mikołaj został patronem miasta i gminy Dubiecko. Dekret Stolicy Apostolskiej w tej sprawie, wydany na początku listopada, zostanie odczytany w najbliższą niedzielę (10 grudnia) w kościele parafialnym w Dubiecku. Odbędzie się również, w tę i przyszłą niedzielę, cykl uroczystości związanych z ustanowieniem patrona. 📢 Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów [ZDJĘCIA, WIDEO] Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania odbyła się 7 grudnia w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

📢 Spotkanie Mikołajkowe dla seniorów w Domu Kultury na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W Rzeszowskim Domu Kultury Filia Przybyszówka zostało zorganizowane spotkanie z Mikołajem. Składało się ono z podsumowania prelekcji na temat dbania o pamięć seniorów, którą głosiła Doktor Beata Stanio. Następnie seniorzy wzięli udział w przedstawieniu "teatralnym", nie tylko w roli widowni, ale także aktorów. Nie zabrakło tradycyjnych już strojów Mikołaja, aniołków oraz diabełka. Na zakończenie wystąpił zespół pieśni i tańca. 📢 Gdzie w regionie można pojeździć na łyżwach? Oto nasz przegląd ślizgawek pod chmurką i zadaszonych Gdzie już można poszusować na łyżwach lub dopiero rozpocząć naukę jazdy? Gdzie wkrótce zostaną otwarte ślizgawki? Ile kosztuje wstęp na lodowisko i wypożyczenie sprzętu? - oto nasz przegląd z regionu. Szczegóły w galerii zdjęć!

📢 Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii w Jarosławiu [ZDJĘCIA, WIDEO] 6 grudnia na rynku w Jarosławiu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia oraz odbył się pokaz próby porwania VIP-a konwojowanego przez żołnierzy. Na koniec przeszła defilada. 📢 Wystawa „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” w Sanoku. Rękodzielnicze cacuszka na święta [ZDJĘCIA, WIDEO] Kolejne wystawy „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” organizowane przez wójta gminy Sanok i Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku to samonapędzająca się machina. Wpływają na rozwój rękodzielnictwa, a rozwój rękodzielnictwa odbija się na wystawach.

Uroczyste otwarcie wystawy, której towarzyszyła degustacja potraw wigilijnych, odbyło się w dniu 5 grudnia br. w budynku Domu Handlowego PSS w Sanoku ul. Kościuszki 19 (I piętro). 📢 Jakie są ceny za metr kwadratowy mieszkania na Podkarpaciu? [RANKING] Na podstawie portalu adresowo.pl sprawdziliśmy ile trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w poszczególnych miastach Podkarpacia. Najdrożej jest w Rzeszowie. Jak prezentują się pozostałe duże miasta? Przedstawiamy mediany cen dla III kwartału 2023 roku. Prezentujemy 14 podkarpackich miast od największej liczby mieszkańców, do najniższej.

📢 W Nowej Sarzynie powstała nowoczesna strzelnica laserowa [ZDJĘCIA, WIDEO] W zespole szkół w Nowej Sarzynie powstała nowoczesna strzelnica laserowa. Inwestycja została sfinansowana z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu "Strzelnica w każdym powiecie strzelnica w szkole średniej". Sala była w 80% sfinansowana z projektu ministerialnego, a w 20% z środków Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Całkowity koszt wyniósł 249 tys. zł. 📢 W Rzeszowie odbyły się warsztaty pt. „Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę?” [ZDJĘCIA, WIDEO] W siedzibie COLLEGIUM HUMANUM w Rzeszowie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami już po raz czwarty odbyły się warsztaty pt. „Na pierwszy rzut oka – widzisz różnicę?”.

📢 Zamknięty cmentarz główny w Przemyślu! Powodem sporo połamanych przez śnieg drzew [ZDJĘCIA] Dla bezpieczeństwa mieszkańców podjąłem decyzję o zamknięciu Cmentarza Głównego przy ulicy Słowackiego, do czasu usunięcia zagrażających gałęzi i połamanych drzew - informuje Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla,

📢 Giercuszkiewicz - ostatni hipis bluesa. Co dalej z tratwą na Jeziorze Solińskim, gdzie mieszkał perkusista Dżemu? [ZDJĘCIA] Z Dżemem Michał Giercuszkiewicz nagrał piosenki, które zapewniły grupie popularność. Przyjaźnił się z Ryszardem Riedlem, współpracował ze Skrzekiem, Winderem. Przez ponad dwie dekady mieszkał w drewnianym domku na tratwie w Bieszczadach. Choć "Gier" nie żyje od 2020 roku, klimatyczny obiekt we wsi Werlas nadal przyciąga turystów - zwłaszcza fanów bluesa. Wkrótce może się to zmienić. Istnieje bowiem ryzyko, że zostanie rozebrany.

📢 Plebiscyt HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy lekarzy, pracowników służby zdrowia i placówki medyczne w regionie [ZDJĘCIA, WIDEO] W środę w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala, podczas której poznaliśmy laureatów jednego z największych plebiscytów medycznych HIPOKRATES. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Etap powiatowy za nami. Wkrótce wielki finał, w którym nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - etap wojewódzki za nami! Sprawdź, kto wygrał i weźmie udział w wielkim finale Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

📢 Rodzina Clark z gminy Horyniec-Zdrój. Wychowują 11 dzieci, a ich dom to oaza spokoju, miłości i radości [WIDEO] Odwiedziliśmy państwa Clarków, rodzinę słynnych pięcioraczków z gminy Horyniec Zdrój. – Łamiemy stereotypy – uśmiecha się pani Dominika, mama jedenaściorga dzieci

📢 Studniówka 2023. Polonez Klas 4A, 4B, 4C, 4D Samorządowego Liceum Ogólnokształcacego w Stalowej Woli Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim gościła w czwartkowy wieczór i noc 5 stycznia tegorocznych maturzystów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli. Bal maturalny rozpoczął tradycyjny polonez. W tej galerii zdjęcia z poloneza klas 4A, 4B, 4C i 4D. 📢 Tajemnice różańca świętego: radosne, bolesne, chwalebne, światła. Jak odmawiać różaniec? Zobacz, jak się modlić na różańcu Tajemnice różańca świętego warto znać, jeśli chce się odmawiać różaniec. To modlitwa, którą w Kościele katolickim odmawia się szczególnie w październiku. Czym są tajemnice różańca? Jak modlić się z użyciem różańca? Podpowiadamy!

