Przegląd prasy (12.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Termin przydatności do spożycia. Te produkty można przechowywać miesiącami - to prawie nigdy nie traci ważności [12.10.2023]”?

Prasówka 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Termin przydatności do spożycia. Te produkty można przechowywać miesiącami - to prawie nigdy nie traci ważności [12.10.2023] Termin przydatności do spożycia niektórych z tych produktów może zaskoczyć! Jak długo można przetrzymywać żywność? Okazuje się, że istnieją produkty, które można przechowywać latami a nawet takie, które wcale nie tracą terminu ważności i nadal spożycie ich nie będzie zagrażać zdrowiu. Które produkty przetrwają najdłużej? Sprawdź teraz, które produkty prawie nigdy nie tracą ważności.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia - tak nie należy się czesać. Te fryzury dodają lat [12.10.2023] Współczesne kobiety mają dostęp do najróżniejszych środków do pielęgnacji włosów oraz urządzeń nadających fryzurze upragniony kształt. Pozwala to na cieszenie się modną i zadbaną fryzurą niezależnie od wieku. Podstawą jest jednak odpowiednie cięcie i koloryzacja. Przygotowaliśmy zestawienie najgorszych fryzur po 50. roku życia. Takie włosy dodają lat i podkreślają zmarszczki.

📢 Takie będą ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [12.10.2023] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 11.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Dzień Ratownictwa Medycznego w Sanoku – ratownicy otrzymali wyróżnienia [ZDJĘCIA, WIDEO] W Sanoku świętowano Dzień Ratownictwa Medycznego. Ratownikom medycznym wręczono wyróżnienia, a jeden z nich Piotr Hołubowski otrzymał specjalny grawerton. Podczas prywatnego pobytu w Solinie uratował mieszkańca Humnisk, który z powodu zatrzymania krążenia, w restauracji. 📢 Rusza II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik [ZDJĘCIA, WIDEO] Ponad 45 mln zł będzie kosztował II etap przebudowy drogi wojewódzkiej 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik na odcinku 5,8 km. W środę symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto tą ważną, wojewódzką inwestycję. Zobaczcie zdjęcia i wideo! 📢 Ktoś pod drzwi Etno Izby w Krzywczy podrzucił piękną, patriotyczną grafikę z 1933 roku [ZDJĘCIA] Pod drzwiami galerii Etno Izba Krzywcza 97 w Krzywczy koło Przemyśla ktoś zostawił grafikę z 1933 roku. Została wykonana z okazji 15. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i są na niej postaci prezydenta Polski Ignacego Mościckiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

📢 Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle zostanie dokapitalizowany i rozbudowany [ZDJĘCIA, WIDEO] Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle, wchodzący w skład Mesko, a tym samym, będący częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostanie dokapitalizowany i rozbudowany. Zapewnili o tym załogę podczas spotkania i pobytu w Gamracie minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Zobacz wyliczenia podwyżek - tak ma urosnąć twoja emerytura [12.10.2023 r.] Wysoka inflacja, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu sprawi, że waloryzacja emerytur w 2024 roku będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 procenta. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 W Humniskach kierująca oplem 78-latka potraciła dwóch 11-latków. Jeden z chłopców zginął na miejscu [ZDJĘCIA] Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dzisiaj w Humniskach. Jak wstępnie ustalono, kierująca oplem potrąciła dwóch 11-letnich chłopców. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, życia jednego z nich nie udało się uratować. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 11.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 11.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 11.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Mediolan to nowy kierunek, dokąd polecimy z lotniska w Jasionce. Połączenie startuje już 4 listopada [ZDJĘCIA, WIDEO] Już od 4 listopada (sobota) będziemy mogli latać z podrzeszowskiego lotniska Jasionka bezpośrednio do Mediolanu. Do europejskiej stolicy mody zabierze nas narodowy przewoźnik LOT. To już drugi włoski kierunek oferowany z naszego portu.

📢 Rozbudowa lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W środę na trzecim peronie dworca kolejowego Rzeszów Główny została podpisana umowa na rozbudowę lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym. 📢 Młodzieżowa reprezentacja do 18 lat odwiedziła jarosławską Szkołę Mistrzostwa Sportowego [ZDJĘCIA] Przygotowujący się do towarzyskiego meczu ze Słowacją, reprezentanci Polski do 18 lat odwiedzili dziś Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. Biało-czerwoni mecz w Rzeszowie rozegrają 13 października na stadionie miejskim. Początek o 15.45.

📢 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Przemyślu. 23 pracownikom oświaty wręczono nagrody [ZDJĘCIA] Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun przyznał 23 pracownikom przemyskiej oświaty swoje nagrody. Zostały wręczone podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. 📢 W Rudołowicach będą mieli nową szkołę. Mieszkańcy marzyli o niej od 50 lat [ZDJĘCIA] W Rudołowicach w gminie Roźwienica powstanie nowa szkoła. Mieszkańcy czekali na nią ponad 50 lat. Na tę inwestycję trafi 9,35 mln złotych dofinansowania z rządowego programu Polski Ład. Dzięki staraniom wiceminister Anny Schmidt udało się zwiększyć rządową dotację.

📢 Szef MON w Nowej Dębie: W Wojsku Polskim dzieje się bardzo dobrze; mamy nowoczesne uzbrojenie, nowe jednostki wojskowe [ZDJĘCIA] W Wojsku Polskim dzieje się bardzo dobrze, czego dowodem jest nowoczesna broń, która trafiła na wyposażenie armii; budowane są nowe jednostki wojskowe, tysiące młodych ludzi decydują się na wstąpienie do wojska - pokreślił szef MON Mariusz Błaszczak. W rezultacie mamy zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie - dodał. 📢 Otwarto zmodernizowaną drogę Pruchnik - Kramarzówka - Helusz [WIDEO] 10 października miało miejsce uroczyste otwarcie drogi Pruchnik - Kramarzówka - Helusz. Całkowita długość drogi to ponad 8,3 km. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17,7 mln zł z czego dofinansowanie z funduszy rządowych wyniosło przeszło 9,5 mln zł. Dodatkowo Lasy Państwowe dołożyły 3 mln zł. Pozostała kwota została pokryta z funduszy powiatu oraz gminy Pruchnik. W ramach inwestycji powstały chodniki, nowe odwodnienie oraz nowa nawierzchnia drogi.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w stolicy. Sprawdź, czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Siedem bramek Cyrana, sześć goli Majewskiego - kolejka ligowa na boiskach podokręgu Krosno [7-8 października] Jakub Cyran z Wisłoki Nowy Żmigród zdobył siedem bramek w meczu z Jasiołką Hankówka. Skutecznością wykazał się także kapitan Orła Lubla, Michał Majewski strzelając sześć bramek w spotkaniu z Orłem Faliszówka. Sprawdź co jeszcze działo się podczas meczów w niższych ligach podokręgu Krosno w minionej kolejce.

📢 20. edycja Festiwalu Fotograficznego "FOTO ODLOT" w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie od 10 października można oglądać wystawę złożoną z prac nagrodzonych, wyróżnionych i przyjętych do pokonkursowej ekspozycji w XX-tym Międzynarodowym Niekonwencjonalnym Konkursie Fotograficznym "FOTO ODLOT". 📢 Nowy sondaż United Surveys: w Sejmie pięć ugrupowań. Spadła liczba niezdecydowanych Nowy sondaż pracowni United Surveys, przygotowany w środę dla Wirtualnej Polski, daje obecnie rządzącej partii prowadzenie, jeśli chodzi o procentowe poparcie wśród ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Podium zamyka Lewica. Tuż za nią plasuje się Trzecia Droga, a ostatnim ugrupowaniem, które wchodzi do Sejmu, jest Konfederacja.

📢 Koncert Michała Wiśniewskiego w Sędziszowie Małopolskim [ZDJĘCIA, WIDEO] W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie wystąpił znany polski piosenkarz Michał Wiśniewski, artysta mający już na swoim koncie ponad 300 napisanych piosenek. We wtorek na koncercie zaśpiewał w towarzystwie swojej rodziny.

📢 Dwóch mężczyzn porażonych prądem w Nisku. Ratownikom nie udało się ich uratować Wyjaśniane są okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło wczoraj w Nisku. Podczas wykonywania prac związanych z podcięciem wierzchołków drzew, w rejonie linii wysokiego napięcia, dwóch mężczyzn zostało porażonych prądem. Niestety mimo reanimacji ich życia nie udało się uratować. 📢 Rzeszów. Sanepid: Źródłem zakażeń bakterią Legionella mogły być instalacje wewnętrze budynków mieszkalnych Prawdopodobnym, potencjalnym źródłem zakażenia legionellą mogły być instalacje z ciepłą wodą wewnętrze budynków mieszkalnych i mieszkań – poinformował PAP szef podkarpackiego sanepidu. Dodał, że dochodzenie epidemiologiczne jeszcze nie zostało zakończone. Także prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na tym etapie - jak informują śledczy - nikt nie usłyszał zarzutów. Groźną bakterią zakaziło się 165 osób, a 25 zmarło.

📢 Efektowna i z rozmachem. Rekonstrukcja historyczna Powstania Styczniowego w Medyce [ZDJĘCIA] Fantastyczne, perfekcyjnie przygotowane widowisko "Medyckie ślady Powstania Styczniowego 1863-2023" zgromadziło sporą publiczność. Oprócz pracowicie odtworzonych strojów z epoki i przedstawionych wydarzeń można było wysłuchać prelekcji historycznych, posłuchać pieśni patriotycznych i posilić się potrwa kuchni powstańczej. 📢 Domarski i Lato znów razem w Mielcu. Tym razem na imprezie „Przeżyjmy to jeszcze raz” [ZDJĘCIA] Legendarni piłkarze Stali Mielec i reprezentacji Polski: Jan Domarski i Grzegorz Lato wspólnie ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi świętowali w wtorek w mieleckiej Iskierce 50-lecie słynnego meczu na Wembley. 17 października 1973 Lato podał do Domarskiego, a ten drugi zdobył gola, który dał remis biało-czerwonym w kluczowym meczu eliminacji do mistrzostw świata. Imprezę zorganizowały dwa mieleckie stowarzyszenia: Razem Dla Ziemi Mieleckiej i Nasza Jedynka. Zobacz zdjęcia.

📢 Pięć osób rannych w wypadku na obwodnicy Mielca. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA] Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do jakiego doszło w poniedziałek, po godz. 15, na obwodnicy Mielca. Do zdarzenia z udziałem trzech samochodów osobowych doszło na drodze wojewódzkiej nr 985, w rejonie skrzyżowania z drogą, w kierunku miejscowości Szydłowiec. 5 osób trafiło do szpitala, jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Nasz Patronat. Katarzyna Nosowska, prawnuczka Tamary Lempickiej, Janusz Leon Wiśniewski na Świątecznych Targach Książki w Rzeszowie [WIDEO] Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się jubileuszowa, piąta edycja Świątecznych Targów Książki w Rzeszowie, które zorganizowane zostanie w dniach od 17 do 18 listopada w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall. Wśród gości m.in. Katarzyna Nosowska, prof. Jerzy Bralczyk, Janusz Leon Wiśniewski, Weronika Marczuk, Manuela Gretkowska, Robert Małecki i Marisa de Lempicka, prawnuczka słynnej malarki. Wstęp na wszystkie wydarzenia Świątecznych Targów Książki w Rzeszowie jest bezpłatny. 📢 Tam jesienią dolecisz z lotniska w Jasionce. 11 dostępnych kierunków. Poznaj wszystkie! Zastanawiasz się, dokąd z lotniska w Jasionce można polecieć na krótki wypoczynek jesienną porą? Tych kierunków jest 11. Większość to regularne połączenia a dwa - czartery. Możemy odwiedzić Wielką Brytanię, Irlandię, Włochy, czy Egipt.

📢 Zobaczcie, jak prezentowały się żużlowe gwiazdy na Gali PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik z ósmym „Szczakielem” Tego należało się spodziewać. Mistrz świata – Bartosz Zmarzlik – ósmy raz z rzędu zdobył „Szczakiela” dla najlepszego polskiego zawodnika PGE Ekstraligi. Tak zdecydowali kibice w głosowaniu na doroczne nagrody, które przyznawane są w kilku kategoriach, a wręczone zostały podczas Gali PGE Ekstraligi w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton. 📢 Seniorka zgubiła się podczas grzybobrania w pow. przeworskim. Przeszła ponad 10 km! Dyżurny przeworskiej komendy przyjął zgłoszenie o zaginięciu 81-latki. Kobieta wspólnie ze swoją rodziną wybrała się na grzyby do lasu znajdującego się w pobliżu Majdanu Sieniawskiego (gm. Adamówka). W pewnym momencie seniorka odłączyła się. Kiedy prowadzone na własną rękę poszukiwania nie przyniosły rezultatu, rodzina poprosiła o pomoc policjantów.

📢 Puchar Polski. KS Wiązownica drugim finalistą Pucharu Polski Jarosław Drugim finalistą Pucharu Polski Jarosław została KS Wiązownica, która w Lubaczowie pokonała miejscowego Pogoń-Sokół dopiero po rzutach karnych. 📢 Zlatan matkę swoich dwóch synów nazywa „luksusową suką”. Miłość życia po dwudziestu latach ich związku odmówiła poślubienia Ibrahimovicia Zlatan Ibrahimović słusznie uważany jest za przykład brutalności we współczesnym futbolu. Niewielu może się z nim równać pod względem żelaznego charakteru, odważnych słów i wybryków, a także ogromnie nadętego ego. 📢 Najnowszy sondaż wyborczy dla Oko.press. Spadek notowań KO i Lewicy, wzrost Konfederacji Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory do Sejmu i Senatu otrzymując 36 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TOK FM i OKO.press. Koalicja Obywatelska zanotowała spadek otrzymując - 28 proc., Lewica - 8 proc., Konfederacja - 9 proc.; Trzecia Droga cały czas jest na poziomie 8 proc. poparcia.

📢 Poznaliśmy plan transmisji 1/16 Pucharu Polski - tylko kibice Resovii zadowoleni Wiemy już, na jakich meczach 1/16 Pucharu Polski pojawią się kamery Polsatu i Łączy Nas Piłka. 📢 Zmarł były zawodnik LKS-u Skołoszów. Miał 37 lat W niedzielę, 8 października w wieku 37 lat zmarł Piotr Marek. W przeszłości występował w wielu podkarpackich klubach jak m.in. LKS Skołoszów czy Sanoczanka Święte. 📢 Bieliny. Rozpoczęła się budowa nowego mostu przez San Ponad 43 mln zł ma kosztować budowa nowego mostu przez San między miejscowością Bieliny w gminie Ulanów a miejscowością Kopki w gminie Rudnik nad Sanem na Podkarpaciu. Przeprawa ma być gotowa w 2025 r. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

📢 Rusza budowa odcinka Via Carpatii Miejsce Piastowe - Dukla. Inwestycja za 500 mln złotych zostanie zakończona w 2025 roku [ZDJĘCIA, WIDEO] Rozpoczyna się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. We wtorek, 11 października, uroczyście zainaugurowano w Równem budowę kolejnego etapu Via Carpatii. Ten odcinek ma zostać oddany do użytku w 2025 roku. Kosztował będzie 500 milionów złotych. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

📢 Grzyby na Podkarpaciu 2023. Prawdziwy wysyp w lasach! Internauci podzielili się swoimi zbiorami [ZDJĘCIA CZYTELNIKÓW] Grzyby na Podkarpaciu już są! Czytelnicy Nowin przesłali nam dziesiątki zdjęć ze swoich grzybobrań w podkarpackich lasach. Otrzymaliśmy zdjęcia m.in. z Barwinka, Krosna, Komańczy, Niska, Kamienia, Woli Zarczyckiej, Manasterza k. Jarosławia, Kolbuszowej, Brzózy Królewskiej czy Sanoka. Zobaczcie w galerii, jakie grzyby w październiku znaleźli Internauci z naszego regionu.

📢 2 miliardy złotych na inwestycje w regionie [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na Podkarpacie trafią prawie 2 mld zł. Zostaną przeznaczone na budowę dróg, wyposażenie szkół, remont kanalizacji czy rozwój bazy sportowej. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 10.10.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich z Leszczawy Dolnej w gminie Bircza wyróżnione w krajowym finale konkursu Bitwy Regionów 2023 [ZDJĘCIA, WIDEO] Karczek z dzika z plackami ziemniaczanymi i sosem z grzybów leśnych Koła Gospodyń Wiejskich z Leszczawy Dolnej w gminie Bircza znalazł uznanie jurorów wielkiego, krajowego finału VII edycji Bitwy Regionów. Gospodynie z Leszczawy zdobyły wyróżnienie. 📢 Studenci wrócili na uczelnie. Zobacz, jak śmieją się z nich internauci! Memy na rok akademicki Mamy już październik, a wraz z nim nadszedł początek nowego roku akademickiego. Jak będzie wyglądać nauka na uczelniach w tym roku? Te MEMY mówią wszystko! Przejdź do galerii i zobacz, jak powrót na uniwersytety widzą internauci. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 550 mln złotych z rządowego Polskiego Ładu trafiło na Podkarpacie na rozwój stref ekonomicznych [ZDJĘCIA, WIDEO] Z puli 550 mln złotych z Polskiego Ładu, które trafiły na Podkarpacie, realizowane będą cztery zadania, na terenie różnych stref ekonomicznych. M.in. budowa drogi do terminala przeładunkowego w Żurawicy o wartości 100 mln złotych oraz budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zadąbrowiu o wartości 47 mln złotych. Pozostałe dwa to projekty będą realizowane w Stalowej Woli i Rzeszowie.

📢 Kim jest mama Roksany Węgiel? Edyta Węgiel młodnieje w oczach. Nowe zdjęcia zaskakują Roksana Węgiel na co dzień może liczyć na wsparcie swoich bliskich, w tym mamy, Edyty, która sporo poświęciła dla swojej córki. To dla niej zrezygnowała z pracy. Mama Roxie, która podobnie jak córka ma o osiem lat starszego ukochanego, młodnieje w oczach. Zdjęcia, które podbijają media społecznościowe, są tego najlepszym dowodem. Zobaczcie, jak wygląda Edyta Węgiel. Jest bardzo podobna do Roxie? 📢 Parlamentarzyści PiS pielgrzymowali do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie [ZDJĘCIA] Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie koło Sanoka to stały punkt programu prawie każdej wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Podkarpaciu. Nie inaczej było w niedzielę 8 października. Parlamentarzyści PiS licznie pielgrzymowali do sanktuarium. W modlitwie udział wzięli m.in. szef PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony Mariusz Błaszczak, szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, minister Jacek Sasin, minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także marszałek Ryszard Terlecki i sekretarz PiS Krzysztof Sobolewski.

📢 Nowy grzyb w lasach Podkarpacia podbija serca grzybiarzy! Czy go już znasz? Zobacz zdjęcia W podkarpackich lasach w ostatnich dniach znów pojawiło się dużo grzybów. To kolejny w tym roku wysyp. Wielu grzybiarzy po raz pierwszy obok tradycyjnych grzybów znajduje nowy gatunek, który dopiero teraz pojawia się w podkarpackich latach. Przywędrował do nas z bardzo daleka - z Ameryki Północnej! To złotoborowik wysmukły, nazywany też złotakiem wysmukłym, borowikiem amerykańskim lub po prostu "Amerykańcem". Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, dokąd warto wybrać się do lasu na grzybobranie.

📢 Moc atrakcji i powiew historii na Święcie Parku w Zamku w Łańcucie. Zobacz zdjęcia i wideo! W niedzielę, 8 października, odbyło się Święto Parku w Muzeum-Zamek w Łańcucie. To historyczny piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kulinarne powitanie jesieni w gminie Tryńcza [ZDJĘCIA] Stoiska ze swojskim jadłem oraz wyrobami lokalnych rzemieślników, występy zespołów, wystawa militariów to tylko niektóre atrakcje, które czekały na uczestników Kulinarnego Powitania Jesieni w Gniewczynie Łańcuckiej w gminie Tryńcza. 📢 Nietuzinkowe obrazy, zegary, wazony, naczynia, sztućce na wystawie i giełdzie staroci w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Za nami wystawa i giełda staroci, która odbyła się na placu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. Można było tam znaleźć nietuzinkowe obrazy, zegary, wazony, naczynia, sztućce, dekoracje wnętrz, rzeźby, biżuterię, wartościowe stare meble i lampy. Zobacz, co się najlepiej sprzedawało! 📢 Pałac Myśliwski w Julinie przejdzie gruntowny remont [ZDJĘCIA, WIDEO] Pałac Myśliwski w Julinie w powiecie łańcuckim przejdzie gruntowny remont. Zostaną wymienione wszystkie instalacje wewnętrzne oraz zewnętrznee. Całość budynku zostanie odnowiona. Całość zadania będzie kosztować ponad 42 mln zł z czego dofinansowanie z Fundyszy Europejskich to 26,5 mln zł.

📢 Jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce powstaje na Podkarpaciu. Zakończył się pierwszy etap budowy [ZDJĘCIA] PGE zakończyła na Podkarpaciu budowę pierwszego etapu jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Na działkach o powierzchni około 50 ha powstała instalacja o mocy ponad 50 MW. Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku farma osiągnie moc 100 MW, a docelowo zostanie rozbudowana do ok. 220 MW.

📢 Pełno jesiennych ubrań i modnych dodatków na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie. Ceny zaczynają się od kilku złotych [ZDJĘCIA] W niedzielę 8 października na targowisku przy ul. Dworaka w Rzeszowie dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. płaszcze i żakiety, a także buty i torebki. Kupujących przyciągają niskie ceny. Zobaczcie, co można tam obecnie kupić.

📢 Wystawy zwierząt podczas XVIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w Boguchwale [ZDJĘCIA, WIDEO] Na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale k. Rzeszowa trwa dwudniowa Jesienna Giełda Ogrodnicza i towarzyszące jej wystawy zwierząt hodowlanych. Zobaczcie zdjęcia i wideo! 📢 Klasa A2 Rzeszów. Dynovia Dynów rozbiła HALO Hyżne 5:0 [ZDJĘCIA] W sobotnim meczu 8. kolejki klasy A2 Rzeszów, Dynovia Dynów na stadionie "Bimber Arena" w Harcie, gdzie rozgrywa obecnie domowe spotkania, wygrała z HALO Hyżne 5:0. Beniaminek z Hyżnego był w tym spotkaniu poważnie osłabiony kadrowo, ale absencje były spowodowane wyjątkową sytuacją - ślubem piłkarza - Marcina Bogdana. Zarząd, trener, zawodnicy i kibice HALO składają młodej parze najlepsze życzenia na nowej drodze życia - redakcja sportowa Nowin przyłącza się do nich. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sobotniego starcia.

📢 Rekonstrukcja bitwy pod Panasówką w Tryńczy [ZDJĘCIA] W sobotę 7 października w Tryńczy odbyła się rekonstrukcja historyczna z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego oraz Bitwy pod Panasówką 1863. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Giełda Wschód w Skołoszowie. Zobacz, czym handlowano 7 października Nasz fotoreporter odwiedził w sobotę 7 października Giełdę Wschód w Skołoszowie w powiecie jarosławskim. Zobaczcie, czym handlowano tego dnia 📢 To prawdopodobnie najpiękniejsze widoki wczesnej jesieni na Podkarpaciu [ZDJĘCIA] Wczesna jesień to dla wielu osób najpiękniejsza część roku. Przyroda przybiera wtedy różne barwy, które niemal codziennie się zmieniają.

📢 Tajemnice różańca świętego: radosne, bolesne, chwalebne, światła. Jak odmawiać różaniec? Zobacz, jak się modlić na różańcu Tajemnice różańca świętego warto znać, jeśli chce się odmawiać różaniec. To modlitwa, którą w Kościele katolickim odmawia się szczególnie w październiku. Czym są tajemnice różańca? Jak modlić się z użyciem różańca? Podpowiadamy!

📢 Z czego zrobić różaniec? Sprawdzone sposoby na różaniec dla dziecka, na konkurs i inne różańce Z czego zrobić różaniec? Odpowiedź na tak postawione pytanie mogłaby brzmieć - z wszystkiego! Prawda jest taka, że przy tworzeniu własnego różańca ogranicza nas właściwie tylko nasza wyobraźnia. Ważne jest, aby pamiętać, że różaniec służy do modlitwy, należy więc podejść do jego wykonania z należytą powagą.

