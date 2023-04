Przegląd prasy 29.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękne, młode, niebezpieczne. Tych kobiet szuka policja. Zobacz, za kim policja wystosowała list gończy. Aktualna lista poszukiwanych kobiet”?

📢 4. liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski przegrywa z Karpatami Krosno [RELACJA, ZDJĘCIA] Lider rozgrywek, Karpaty Krosno, odniósł kolejne zwycięstwo. Dziś zespół Dariusza Liany wygrał w Głogowie Małopolskim. Zobacz zdjęcia.

📢 4 liga podkarpacka. Remis Izolatora Boguchwała z Cosmosem Nowotaniec. Zdjęcia z meczu i trybun Izolator przystępował do pojedynku z wiceliderem po dwóch porażkach. Piłkarze trenera Tomasza Głąba bardzo więc chcieli wreszcie zapunktować, tym bardziej, że grali na swoim terenie. Cosmos z kolei również bardzo liczył na komplet punktów, by dystans do Karpat był jak najmniejszy.

📢 4. liga podkarpacka. Do bólu skuteczny JKS Jarosław lepszy od Sokoła Kolbuszowa Dolna [RELACJA, ZDJĘCIA] W piątkowe popołudnie swoje zmagania w 25.kolejsce rozpoczęli zawodnicy z Jarosławia oraz z Kolbuszowej Dolnej. Zobacz zdjęcia. 📢 Taki ma być wiek emerytalny W Polsce. Nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły!

📢 Odeszła mistrzyni łuków. Reprezentantka Polski. Miała w sercu dwa rzeszowskie kluby Zmarła Bogumiła Kustra z domu Bielas, świetna łuczniczka CWKS Resovii, reprezentantka Polski, mistrzyni kraju i wicemistrzyni Europy. Była jedną z gwiazd rzeszowskiego sportu, czołową łuczniczką w kraju. Po zakończeniu kariery, przez 20 lat „Pani Bogusia”, bo tak się do Niej wszyscy zwracali, była oddaną pracownicą i działaczką Stali Rzeszów. Miała w sercu oba kluby – Resovię i Stal. 📢 Wojskowy bieg po sprawność. Wspólna rywalizacja ze Słoweńcami i żołnierzami US Army [ZDJĘCIA] W ramach dnia sportu i zdrowego trybu życia, żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wzięli udział w "Wojskowym Biegu po Sprawność". 📢 25 lat pozbawienia wolności dla Przemysława S. za brutalne zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok w Nowej Sarzynie Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok 25 lat pozbawienia wolności dla Przemysława S. za zabójstwo w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i znieważenia zwłok.

📢 WAŻNE! Nie odbieraj tych numerów telefonu, inaczej stracisz pieniądze! Mamy listę niebezpiecznych połączeń Wielu oszustów swoje działania koncentruje na przekonaniu nas, że są osobami godnymi zaufania. Podszywają się pod pracowników banków i innych istotnych instytucji. Są pewne numery, o których już teraz wiadomo, że powinniśmy ich unikać. Jakie to połączenia są niebezpieczne? 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria [29.04.2023 r.] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Te stosunkowo nowe samochody wypadają słabiej w rankingu awaryjności TUV. Unikaj tych aut! Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? 📢 Zderzenie pojazdów w Wiązownicy w powiecie jarosławskim W piątek po południu (28 kwietnia), tuż przed meczem, miała miejsce kolizja obok stadionu sportowego w Wiązownicy. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nikt nie został ranny.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto [29.04.2023 r.] Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Odmulanie zalewu w Rzeszowie oficjalnie odebrane przez wiceministra infrastruktury [ZDJĘCIA, WIDEO] Warta 70,5 mln zł inwestycja odmulania zalewu w Rzeszowie realizowana przez Wody Polskie została uroczyście odebrana przez wiceministra infrastruktury, parlamentarzystów i samorządowców. W ramach robót główny wykonawca Transpol Lider wydobył i wywiózł 700 tys. metrów sześciennych osadu, dzięki czemu objętość zbiornika wzrosła dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 1,2 mln metrów sześciennych. 📢 Wypadek podczas budowy drogi w Sędziszowie Małopolskim. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec LPR Do groźnego wypadku doszło podczas prac przy budowie drogi przy ul. Jana Pawła ll w Sędziszowie Małopolskim. 31-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała w skutek uderzenia go przez łyżkę koparki. Rannego mężczyznę przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala. Na miejscu trwają czynności procesowe.

📢 „Spełniły się marzenia”, czyli Marian Basiak i Artur Płonka po zdobyciu przez Łukasza Różańskiego pasa mistrza świata [WIDEO] Marzyło mi się żeby być mistrzem Polski, medalistą mistrzostw Europy, ale żeby być mistrzem świata to tak.... w skrytości ducha. Mamy mistrza świata, ma go Łukasz, ma go Stal Rzeszów, ma go Rzeszów i ma go Polska – podkreśla szczęśliwy Basiak, który już kilka razy myślał o przejściu na emeryturę, ale... teraz najpewniej pozostanie z Łukasz do obrony pasa mistrzowskiego. 📢 Kolizja na S19 w Nienadówce. Zderzyły się trzy samochody osobowe Jak informuje GDDKiA, w piątek o godz. 13:25 na trasie ekspresowej S19 w Nienadówce (odcinek Jasionka - Sokołów Małopolski) zderzyły się trzy samochody osobowe. 📢 Majówka bez tłumów i hałasu. Męczą cię już Zakopane czy Władysławowo? Przedstawiamy 12 alternatywnych miejsc na relaksującą wycieczkę Trwa sezon wakacji i urlopów. Wreszcie możemy nieco odetchnąć i nacieszyć się dobrą pogodą, bujnie rozwijającą się przyrodą, pachnącymi kwiatami i zielona trawa, która kusi do urządzenia pikniku i wygrzewania się na kocu w słońcu. Niestety, wiele popularnych turystycznych miejscowości w Polsce odstrasza tłumami i hałasem. Kto by chciał wypoczywać głowa przy głowie, w gwarze nieustannych rozmów, wśród krzyku dzieci i szczekania psów? Mamy dla was propozycję 12 alternatywnych miejsc na weekend czy urlop. To malownicze i zaciszne lokacje, poza radarem większości zwykłych turystów.

📢 Rusza koło widokowe w Przemyślu! Policja ustala, czy popełniono przestępstwo [ZDJĘCIA] W piątek 28 kwietnia o godz. 17 ruszyć ma koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Policjanci sprawdzają, czy podczas montażu koła doszło do przestępstwa. Chodzi o uszkadzanie powierzchni placu. 📢 Wypadek na DK 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Ranna została kobieta [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12 na drodze krajowej nr 77 w Małkowicach pod Przemyślem. Kierujący renault, 81-latek z powiatu przemyskiego włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej volvo w kierunku miasta. W wyniku zderzenia niegroźnych obrażeń ciała doznała 53-letnia kobieta z volvo. Pogotowie ratunkowe zabrało przemyślankę do szpitala na badania. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 📢 19-latek bez uprawnień sprawcą zdarzenia drogowego w Przeworsku [ZDJĘCIA] Na ul. Gimnazjalnej w Przeworsku kierujący audi stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w ogrodzenie łańcuchowe. Jak się okazało, 19-letni mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

📢 Niedźwiedź wszedł na cmentarz w Wołkowyi. Ludzie mają już dość - dojdzie do tragedii! W czwartek w miejscowości Wołkowyja doszło do niecodziennej sytuacji, a dla niektórych wręcz szokującej. Niedźwiedź pojawił się na cmentarzu w Wołkowyi. Ludzie mają swoje przypuszczenia, ale nie chcą o nich głośno mówić. 📢 W sobotę przez Rzeszów przejedzie "Masa Krytyczna". Będą utrudnienia na drogach W sobotę przed południem ulicami Rzeszowa przejedzie rowerowa "Masa Krytyczna". Trasa sportowej imprezy przebiegać będzie głównymi ulicami miasta. Policja informuje, że miejscami mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. 📢 Mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk trenuje w Arłamowie [ZDJĘCIA] Trzykrotna mistrzyni olimpijska, Anita Włodarczyk, rozpoczęła w Arłamowie przygotowania do nadchodzących mistrzostw świata w Budapeszcie. To już kolejny pobyt i obóz przygotowawczy Anity Włodarczyk w Hotelu Arłamów.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Szykuje się fantastyczna majówka w Bieszczadach. Byle tylko pogoda dopisała i nie było szaleństwa z cenami Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że majówka może być wielkim sukcesem dla Bieszczad, bo tegoroczna oferta turystyczna jest wyjątkowo atrakcyjna. Pojawiły się nowości, a stare atrakcje jeszcze ulepszono. 📢 Z tym koszmarem nauczyciele muszą sobie radzić na co dzień. Zobacz najnowsze hity z kartkówek, klasówek i sprawdzianów 2023 Z tym koszmarem nauczyciele muszą sobie radzić na co dzień. Prace, które znajdziesz w tym artykule niejednego belfra doprowadziły do łez. Ich sprawdzanie i poprawianie to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Sprawdziany uczniów, które zebraliśmy w tym tekście, mogą niejednego doprowadzić do rozstroju nerwowego. To właśnie dlatego nauczyciele szukają sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Niektórzy publikują w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z kartkówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Czytacie na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć!

📢 W Sierakoścach w gm. Fredropol powstanie biogazownia. Zasili w energię m.in. basen i obiekty planowanego uzdrowiska [ZDJĘCIA] Biogazownia jako surowiec ma wykorzystywać trawę z łąk gminnych, ale także prywatnych oraz być może bioodpady z lokali gastronomicznych. Wyprodukowany gaz, po przetworzeniu, jako prąd i ciepło będzie wykorzystywany do zasilania przyszłego basenu, ale również innych obiektów. Produktem ubocznym będzie nawóz dla rolnictwa. 📢 Oto jak należy się zachować podczas kontroli RTV. Takie są kluczowe momenty podczas wizyty kontrolerów Poczty Polskiej w domu 28.04.23 r. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. W niniejszym artykule omówimy podstawowe prawa obywateli i kontrolerów podczas takich wizyt. Omówimy również, kiedy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania oraz czy jesteśmy zobowiązani zapewnić mu dostęp zgodnie z przepisami ustawy o abonamencie RTV oraz konstytucją. Dodatkowo, przeanalizujemy prawa pracowników Poczty Polskiej podczas kontroli oraz sankcje, jakie mogą zostać nałożone w przypadku braku opłacenia abonamentu.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Te wydarzenia odbędą się w majówkę w woj. podkarpackim Wielkimi krokami zbliża się majówka. Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący, przedłużony weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń, zagrają dla Was m.in. Kordian, Milano, Zbóje, Lanberry, KSU czy Kult! Nie zabraknie również zlotów motocyklowych, wydarzeń charytatywnych i imprez biegowych. Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii - będzie się działo! 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Pełna hala podziękowała Rawlplug Sokołowi Łańcut za udany sezon! Zdjęcia z trybun Rawlplug Sokół Łańcut wprawdzie przegrał ostatni mecz sezonu we własnej hali z PGE Spójnią Stargard, ale kibice po raz kolejny nie zawiedli i wypełnili halę po brzegi, a na koniec podziękowali swoim zawodnikom za utrzymanie w ekstraklasie. Zobaczcie zdjęcia z trybun! 📢 Energa Basket Liga. Rawlplug Sokół Łańcut przegrał ze PGE Spójnią Stargard, ale pokazał prawdziwy charakter [ZDJĘCIA] Rawlplug Sokół Łańcut nie zdołał zwycięsko pożegnać się ze swoją publicznością, ale walczył z PGE Spójnią Stargard bardzo dzielnie. 📢 Policja w Rzeszowie zatrzymała dwóch mężczyzn. Są podejrzewani o udział w oszustwach "na wnuczka" Decyzją sądu, dwaj zatrzymani przez rzeszowskich policjantów mężczyźni, najbliższe 3 miesiące spędzą w tymczasowym areszczie. Są podejrzewani o udział w oszustwach na szkodę dwóch starszych kobiet. Jedna z pokrzywdzonych straciła pieniądze i biżuterię wartości prawie 90 tys. złotych, a druga ponad 12 tys. złotych.

📢 Dwie śmiertelne ofiary wypadku na obwodnicy Leżajska. Nie żyją 38-letnia kobieta i 15-latek [ZDJĘCIA] Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku, do którego doszło na obwodnicy Leżajska (fragment drogi krajowej nr 77). Kierująca citroenem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa kierowcy audi. W zdarzeniu śmierć poniosła kierująca citroenem i jej pasażer. 📢 Radość w Krośnie. Zwycięski debiut Cellfast Wilków w PGE Ekstralidze. "Anioły" pokonane Cellfast Wilki Krosno zwycięstwem 50:40 z For Nature Solutions KS Apatorem Toruń zadebiutowali na swoim torze w PGE Ekstralidze. Czy można było wymarzyć sobie lepsze otwarcie rozgrywek przed spragnionymi ekstraligowego żużla kibicami z Podkarpacia, od pewnej wygranej?

📢 Rekordowa emerytura na Podkarpaciu wynosi prawie 20 tys. zł. Najniższa... 10 groszy Różnica między najwyższą a najniższą emeryturą wypłacaną w województwie podkarpackim wynosi prawie 20 tysięcy złotych. Rekordzistką jest 78-letni mężczyzna, którego emerytura wynosi dokładnie 19 721.79 zł złotych.

📢 Nowoczesne centrum leczenia chorób serca powstanie w Sanoku. To krok milowy w rozwoju kardiologii inwazyjnej w płd-wsch Polsce W Sanoku za około 30 mln zł powstanie nowoczesne Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych. To najdroższa i największa inwestycja w Polsce spółki GVM CARINT, realizowana przy współpracy z włoskim udziałowcem. 📢 Magda Narożna pokazuje swoją ślicznotkę. To prawdziwa bestia! Dom też robi wrażenie Magda Narożna uwielbia swoje auto. Kilka lat temu kupiła wypasionego lexusa twierdząc, że to auto jej marzeń. Jest mu wierna do dziś. Auto ma wielki silnik i kierowca nie może narzekać na brak mocy. Z kolei wnętrza domu Magdy Narożnej mogliśmy podziwiać wielokrotnie dzięki jej koncie na Instagramie. Wokalistka chętnie pokazuje wnętrza swojego domu, a ma się czym pochwalić.

📢 Ruszyła przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Łańcucie [ZDJĘCIA] Kilka miesięcy potrwać mają prace przy rzebudowie ulicy Kazimierza Wielkiego w Łańcucie. Zobaczcie zdjęcia

📢 Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli? W tej sprawie trwają rozmowy Ministerstwa Edukacji i Nauki ze związkami zawodowymi Prawo do przechodzenia na emeryturę przed 60. i 65. rokiem życia (przy spełnieniu określonych warunków) nauczyciele utracili w 2009 roku. Jest szansa, że wcześniejsze emerytury jednak wrócą. 📢 Duży wybór kwiatów, ziół, sadzonek na targowiskach w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Szeroki wybór roślin doniczkowych kwitnących i sadzonek krzewów oraz pnącz, a także ziół można było kupić w atrakcyjnej cenie na rzeszowskich targowiskach. Odwiedziliśmy dzisiaj Plac Targowy w Rzeszowie. Można tam kupić m.in. truskawki, poziomki, pomidory, bazylię, goździki. Ceny zaczynają się już od 1,50 zł. Na kolejnych slajdach pokazujemy, co się dzisiaj sprzedaje.

📢 Dziś Sędziszów Małopolski przywita bokserskiego mistrza świata. Spotkanie z Łukaszem Różańskim przed ratuszem Burmistrz Sędziszowa Małopolski, Bogusław Kmieć, zaprasza dziś przed ratusz na spotkanie z bokserskim mistrzem świata federacji WBC Łukaszem Różańskim.

📢 Prawie 100-kilogramową cystę u 24-letniej pacjentki usunęli lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Nigdy wcześniej nie widziałem tak ogromnej cysty - mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Kluz, kierownik Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w USK w Rzeszowie. Guz umiejscowiony był w lewym jajniku. Ze względu na skrajnie trudne warunki operacyjne, zabieg przeprowadzono w zespole wieloosobowym. 📢 Mieszkanka Stalowej Woli straciła 190 tysięcy złotych! Poznaj metodę "na BLIKA" i nie daj się oszustom! Mieszkanka Stalowej Woli uwierzyła oszustowi podającemu się za pracownika banku i w jego w historię o zagrożonych pieniądzach na jej koncie, przez co straciła blisko 190 tysięcy złotych. Stalowowolscy policjanci apelują o ostrożność!

📢 W Majdanie Królewskim 6-latek na rowerze wjechał wprost pod koła. Trafił do szpitala W Majdanie Królewskim doszło do potrącenia 6-letniego chłopca. Jak wstępnie ustalono, 6-latek wyjechał rowerem z podwórka wprost pod przejeżdżający samochód marki Peugeot, którym kierował 19-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Chłopiec trafił do szpitala.

📢 Jabłonica Ruska to niegdyś duża nadsańska wieś, dziś żyją tu trzy osoby. Czy nowy most na Sanie przyczyni się do rozwoju opuszczonej wioski? Odwiedziliśmy Jabłonicę Ruską, wieś w gminie Dydnia w pow. brzozowskim. Według najnowszych danych mieszkają tu obecnie... trzy osoby, a jeszcze przed II wojną światową Jabłonica Ruska była dużą nadsańską wsią, w której według lokalnych źródeł mieszkało około 760 osób – w tym 665 grekokatolików. Niestety, wieś opustoszała po II wojnie światowej; Rusinów wysiedlono, a drewniana cerkiew pw. św. Kosmy i św. Damiana z 1691 r. uległa zniszczeniu. 📢 Budowa koła widokowego w Przemyślu nielegalna? Wojewódzki Konserwator zabytków nie wydał pozwolenia Wydano decyzję dla firmy prowadzącej budowę koła widokowego, wstrzymującą prowadzenie robót budowlanych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności - poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu. Plac Niepodległości, gdzie trwa budowa, to obszar zespołu staromiejskiego Przemyśla w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków oraz Pomnika Historii RP.

📢 Fortuna 1 Liga. Nie będzie więcej biletów dla kibiców Stali Rzeszów na derby Już w sobotę kolejne Derby Rzeszowa. Wszystko wskazuje na to, że zabraknie na nich kibiców rzeszowskiej Stali. 📢 Krzysztof Łuczka z Czudca potrzebuje naszej pomocy. Tylko kosztowna rehabilitacja może zwrócić mu normalne życie Krzysztof Łuczka, mieszkaniec Czudca w pow. strzyżowskim, w październiku ubiegłego roku uległ poważnemu wypadkowi. Szansą na powrót do zdrowia daje jedynie kosztowna rehabilitacja. Na portalu Siepomaga.pl trwa zbiórka.

📢 Samochód ciężarowy nie zmieścił się pod wiaduktem w Lubzinie [ZDJĘCIA] Do tej niecodziennej sytuacji doszło w Lubzinie w pow. ropczycko-sędziszowskim. Samochód ciężarowy nie zmieścił się pod wiaduktem w Lubzinie i zablokował drogę. Za kierownicą siedział obywatel Mołdawii. 📢 Wyremontowany hotel w Przemyślu będzie służył uchodźcom. Potem będzie przyjmował turystów [ZDJĘCIA, WIDEO] W Przemyślu podsumowano kilkumiesięczny remont, sfinansowanym przez międzynarodowe organizacje pomocowe, przy Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Prace zbliżają się do końca, hotel ma zostać otwarty za kilkanaście dni. Przez początkowy okres obiekt będzie służył uchodźcom wojennym z Ukrainy.

📢 Tanie domy od komornika na Podkarpaciu. Sprawdź licytacje komornicze Licytacje komornicze na Podkarpaciu. Przedstawiamy oferty najtańszych domów od komornika w województwie podkarpackim. Wszystkie informacje o licytacjach pochodzą ze strony www.licytacje.komornik.pl. Na slajdach w galerii zostały zawarte informacje dotyczące ceny, wielkości działki, domu lub mieszkania, a także dodatkowe informacje. Sprawdź licytacje w GALERII. 📢 Największy podkarpacki jacht wyrusza do Islandii - krainy gejzerów, wodospadów i wulkanów W czwartek (27 kwietnia) jacht Rzeszowiak odda cumy w porcie w Gdańsku i pod wodzą kpt. Wojciecha Gwardeckiego wyruszy w rejs do Szczecina. To pierwszy etap dalekiej wyprawy w kierunku północnym - w tym roku żeglarze z Podkarpacia płyną do Islandii. Plan rejsu zakłada przepłynięcie pod żaglami do końca lipca 9000 mil. 📢 Sezon letni rusza 1 maja. Jezioro Tarnobrzeskie znów przyciągnie piękne kobiety. Zobacz zdjęcia Latem każdego upalnego dnia nawet kilkanaście tysięcy osób wypoczywa nad Jeziorem Tarnobrzeskim. To mieszkańcy nie tylko Tarnobrzega, bo ten malowniczy akwen ściąga mieszkańców całego Podkarpacia, znacznej części Świętokrzyskiego, jest też bardzo wiele osób z Lubelszczyzny i północno-wschodniej części Małopolski. Pośród wypoczywających jest wiele pięknych kobiet, które swoim pobytem nad Jeziorem Tarnobrzeskim chwalą się później na Instagramie.

📢 Była naczelniczka poczty w Sieniawie prawomocnie skazana na 5 lat więzienia Sąd Okręgowy w Tarnowie utrzymał w mocy część wyroku Sądu Rejonowego w Przeworsku przeciwko Zofii S., byłej naczelnik Poczty Polskiej w Sieniawie. Kobieta została skazana na karę pięciu lat pozbawienia wolności, a zarzucano jest liczne wyłudzenia. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie. Oto perełki wśród fuszerek [26.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Na Placu Niepodległości w Przemyślu rozpoczął się montaż koła widokowego [ZDJĘCIA] Lunapark Robland z Leszna rozpoczął we wtorek 25 kwietnia montaż koła widokowego na Placu Niepodległości w Przemyślu. Konstrukcja ma 30 metrów wysokości, długość podstawy to 17 metrów, a szerokość 13 metrów. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób.

📢 Tak będzie wyglądać Via Carpatia na południu regionu [WIDEO] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała wizualizację węzła drogi ekspresowej S19 w Miejscu Piastowym. Budowa odcinka Krosno – Miejsce Piastowe rozpoczęła się dwa tygodnie temu, a ma się zakończyć w 2025 roku. Ten fragment międzynarodowego szlaku z Litwy do Grecji będzie kosztował 365 mln zł. 📢 Kolejny niedźwiedź grasuje w pobliżu ludzkich siedzib? Tym razem przyszedł w okolice baru pod Leskiem W niedzielę w okolicy Leśnictwa Malinki pod Leskiem pojawił się młody niedźwiedź. Wyszedł z lasu w biały dzień pokazując się ludziom. Był tam spory tłumek, bo w pobliżu jest parking, bardzo ruchliwa droga w Bieszczady i popularny bar.

📢 Wrota Bieszczad w Lesku otwarte. Nowy hotel z restauracją i pubem [WIDEO, ZDJĘCIA] Właściciele pokazali jak wygląda wnętrze hotelu Wrota Bieszczad, który otworzono w Lesku. Na każde z utworzonych tam miejsc pracy spółka otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

📢 Takie są najmodniejsze trampki na wiosnę i lato 2023. Oto modne trampki do spodni, sukienki i spódnicy Coraz wyższe temperatury na zewnątrz zachęcają nas do porzucenia ciężkich zimowych butów oraz botek na rzecz lekkiego i przewiewnego obuwia. Na ulicach prym wiodą trampki. Zobacz najmodniejsze modele na wiosnę i lato 2023. Prezentujemy trampki, które możesz nosić zarówno do spodni, jak i sukienki czy spódnicy. 📢 Wiosna na Giełdzie Wschód w Skołoszowie. Sprawdź, czym handlowano 22 kwietnia [ZDJĘCIA] Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 22 kwietnia na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. W skrócie wszystko, co kojarzy nam się z wiosną. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Za nami półfinał konkursu Miss Województwa Podkarpackiego oraz Miss Nastolatek 2023. Zobacz zdjęcia! W półfinale konkursu Miss Województwa Podkarpackiego oraz Miss Nastolatek 2023, który odbył się w piątkowy wieczór w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, wzięło udział blisko 100 kandydatek z całego Podkarpacia. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Rynek w Przemyślu po modernizacji nareszcie w całości dostępny. Opinie o remoncie są podzielone [ZDJĘCIA, WIDEO] Zakończyły się prace modernizacyjne wschodniej części Rynku w Przemyślu. W piątek oczom mieszkańców ukazała się najbardziej oczekiwana część, na której zaznaczone są zarysy dawnego ratusza, zburzone przez zaborców austriackich na początku XIX wieku.

📢 Oficjalna inauguracja budowy odcinka S19 Krosno-Miejsce Piastowe. Będzie gotowy za 2,5 roku [ZDJĘCIA] Symboliczne wbicie łopat zainaugurowało w piątek oficjalnie budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe. Liczący 10,3 km odcinek ma kosztować 365 mln złotych. Będzie gotowy w trzecim kwartale 2025 roku.

📢 Szpital w Rudnej Małej wykonuje innowacyjne zabiegi endoprotezoplastyki Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej jest pierwszym szpitalem w Polsce, który od stycznia br. wykonuje zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego z wykorzystaniem robota chirurgicznego ROSA Knee System. 📢 Próbna matura 2023 - Chemia poziom rozszerzony - ARKUSZE Próbne arkusze maturalne z chemii przygotowała je Krystyna Barszcz, nauczyciel chemii w I LO w Dębicy.

