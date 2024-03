Przegląd prasy (4.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! 03.03.2024”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! 03.03.2024 Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Renta wdowia 2024 - kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Kto otrzyma pieniądze? Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 KWW Wojciecha Bakuna Wspólnie dla Przemyśla przedstawił swoich kandydatów na radnych miejskich [ZDJĘCIA] Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Bakuna Wspólnie dla Przemyśla, jako pierwszy w tym mieście, przedstawił pełną listę swoich kandydatów na radnych miejskich.

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [4.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [4.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024. 📢 XII Bieg Tropem Wilczym w Dynowie. Blisko 200 uczestników na starcie [ZDJĘCIA] W niedzielę, 3 marca w Dynowie odbył się Bieg Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na starcie stanęło blisko 200 zawodników: głównie z Dynowa, Jarosławia, Rzeszowa i okolicznych miejscowości.

📢 Jest porozumienie ws. pensji pielęgniarek i położnych z jasielskiego szpitala. Czekały na to od 2022 roku Podjęły walkę i wywalczyły swoje – tak w skrócie podsumować można sobotni finał negocjacji, które prowadzili z dyrektor jasielskiego szpitala przedstawiciele pielęgniarek i położnych. Przyczyną zaistniałego sporu, związanego z wynagrodzeniami, były obowiązujące w placówce przy ul. Lwowskiej zasady awansu zawodowego. A w zasadzie… ich brak. 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Sparing. Igloopol Dębica wygrał z Barciczanką. Dwa transfery potwierdzone Igloopol Dębica zakończył okres sparingów zwycięstwem nad Barciczanką Barcice. "Morsy" pochwaliły się też dwoma wzmocnieniami. 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę. 📢 Sparing. Piłkarze PZU SMS-u Resovii II pokonali Janowiankę Janów Lubelski [ZDJĘCIA] W ostatnim sparingu przed startem rundy wiosennej piłkarze PZU SMS-u Resovii II pokonali 2:0 Janowiankę Janów Lubelski.

📢 Najlepsze licea i technika na Podkarpaciu odebrały nagrody [ZDJĘCIA, WIDEO] Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Szkoły ponadpodstawowe zostały nagrodzone w dwóch kategoriach: 20 najlepszych liceów i 20 najlepszych techników w województwie podkarpackim. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mnóstwo ludzi i ogrom towaru na giełdzie przy Dworaka w Rzeszowie. Są już ubrania wiosenne i letnie [ZDJĘCIA] Na targowisku przy ulicy Dworaka w Rzeszowie 3 marca można było kupić mnóstwo wiosenno-letnich ubrań. Są sukienki, spódnice, żakiety, spodnie, koszulki, bluzeczki, ale też jest sporo butów, bielizny i torebek. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Żołnierze Niezłomni – ci, którzy nigdy nie ulegli Kim byli „żołnierze Niezłomni” zwani też „Wyklętymi” i dlaczego jeszcze dziś boi się ich władza? Najprościej rzecz ujmując można powiedzieć, że byli to ludzie wolni kochający wolność i patrioci kochający wolną Polskę. To oni pierwsi nie godzili się na socjalistyczną Polskę w nowych, wyznaczonych przez Stalina granicach.

📢 Sparingi. Wysokie zwycięstwo Pogoni-Sokoła Lubaczów nad LKS Jasionka Beniaminek z Lubaczowa rozegrał ostatni sparing przed rundą wiosenną i efektownie go wygrał.

📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników. 📢 Chatka Puchatka w Bieszczadach widziana z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Połonina Wetlińska cieszy się wielką popularnością wśród turystów z uwagi na naturalne piękno krajobrazu i zapierające dech w piersiach widoki. Szlak na Połoninę nie jest zbyt trudny ani przesadnie długi, dzięki czemu świetnie nadaje się na rodzinne wycieczki. Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej to najwyżej położone schronisko górskie w Bieszczadach.

📢 Czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy? Wkrótce złożony zostanie projekt zmian. Którzy pracownicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania? Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie długości tygodnia pracy są oczekiwanie nie tylko przez pracowników, ale i przez część pracodawców. Jak komentuje dla Strefy Biznesu mecenas Anna Duraj z kancelarii armińska radcowie prawni, wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce jest tylko kwestią czasu. – Tymczasem kodeks pracy już umożliwia takie rozwiązanie, a zapowiadana nowelizacja ustawy spowoduje, że to, co obecnie dostępne jest dla wybranych, stanie się normą dla wszystkich – zapowiada. 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 3.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Pekao 1 liga. Pewne zwycięstwo Miasta Szkła Krosno. Podkarpacki zespół ograł rezerwy Śląska Wrocław [ZDJĘCIA] Mecz czołówki nie stanowił wyrównanego pojedynku. No może chwilami, ale tylko na początku spotkania. Do końcówki pierwszej części, ale tylko dzięki determinacji gości w odrabianiu strat. Inicjatywa bowiem cały czas należała do Miasta Szkła. Zobacz zdjęcia. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Marcowy męski różaniec przeszedł ulicami Przemyśla [ZDJĘCIA] Jak co miesiąc, mężczyźni licznie przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. franciszkanów w Przemyślu, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi Bluźnierstwa. 📢 Droga wojewódzka nr 984 zablokowana po wypadku w Dulczy Wielkiej. Dwie osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] Policjanci mieleckiej drogówki pracują na miejscu wypadku, do którego doszło w sobotę w Dulczy Wielkiej (gmina Radomyśl Wielki). Na drodze wojewódzkiej nr 984 relacji Radomyśl Wielki - Lisia Góra, na skrzyżowaniu z drogą w kierunku miejscowości Żarówka zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - mundurowi organizują objazdy. W wyniku zderzenia dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Konwencja programowa Jacka Strojnego. "Rzeszów nie ma pilota" [ZDJĘCIA, WIDEO] Szybkie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stworzenie transparentnych zasad dla przedsiębiorców, uproszczenie struktury Urzędu Miasta oraz włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne – to główne postulaty programowe prof. Jacka Strojnego, kandydata na prezydenta Rzeszowa. Podczas sobotniej konwencji programowej stowarzyszenia Razem Dla Rzeszowa poznaliśmy również jego kandydatów do Rady Miasta.

📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 W Jamach odkopano 200 sztuk amunicji i pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej Ponad 200 sztuk amunicji i pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej ujawniono w Jamach - informuje mielecka policja. Do odkrycia doszło podczas prac ziemnych. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia pocisków do czasu przyjazdu i zabezpieczenia ich przez patrol saperski. 📢 W Gorzycach strażacy siłowo otworzyli drzwi mieszkania. Wewnątrz znaleźli zwłoki mężczyzny Zwłoki mężczyzny znaleźli strażacy i policjanci, którzy w piątek przed południem weszli do jednego z mieszkań bloku przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Gorzycach (powiat tarnobrzeski).

📢 Uważaj na te auta! Te nowe samochody prezentują się najsłabiej w rankingu awaryjności TUV Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat, na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu także tego, który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode? Zobacz! 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Przemyśl na starych pocztówkach. Zobacz, jak miasto wyglądało 100 i więcej lat temu Przemyśl sprzed 100 i więcej lat możemy zobaczyć na starych pocztówkach, które znaleźliśmy na portalu turystycznym Urzędu Miejskiego w Przemyślu visit.przemysl.pl. Miasto nad Sanem prezentuje się zupełnie inaczej. Jest sporo zieleni, stosunkowo mało zabudowań i te piękne, kolorowe kamienic. Zobaczcie sami! 📢 Dramatyczny wypadek w Pniu. Mężczyzna z uciętą ręką! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W piątek, 1 marca doszło do dramatycznego wypadku w Pniu (gm. Radomyśl Wielki). Według wstępnych informacji, mężczyzna stracił rękę podczas pracy z piłą. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Po czym poznać, że żyły są zapchane? Zrób prosty, domowy test. Sprawdzi, czy nie grozi ci zakrzepica i miażdżyca. Oceni drożność tętnic Czujesz mrowienie w palcach, masz zimne i blade dłonie? Możesz mieć zatkane tętnice. Wykonaj domowy test, który pozwoli sprawdzić czy nie grozi ci miażdżyca lub zakrzepica. Proste badanie nie wymaga użycia żadnych specjalistycznych sprzętów i jest bardzo szybkie do wykonania. Test Allena pozwala ocenić przepływ krwi w rękach i w prosty sposób wykryć niedrożność żył.

📢 Rzeszowska Wieczornica Pamięci Żołnierzy Wyklętych [ZDJĘCIA] W piątek w Rzeszowie odbyła się tradycyjna Wieczornica Pamięci, która odbyla się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po mszy w Kościele Świętego Krzyża członkowie i sympatycy Narodowego Rzeszowa i Młodzieży Wszechpolskiej przemaszerowali w milczeniu pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tam po modlitwie i uroczystym apelu złożono kwiaty i wieńce. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. Tradycyjnie w święto Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie środowiska patriotyczno - narodowe zorganizowały

marsz i Wieczornicę.

📢 Wiadomo kim jest sprawca tragicznego wypadku w Szczecinie. Udostępniono zdjęcie W piątek w Szczecinie zatrzymano kierowcę, który wcześniej z premedytacją wjeżdżał w ludzi na ulicy. Jeden ze świadków opisał, jak sprawca zachowywał się przy zatrzymaniu. W związku ze zdarzeniem kilkanaście osób trafiło do szpitala.

📢 Stal Rzeszów nadal bez punktów na wiosnę. Miedź Legnica lepiej finiszowała na Hetmańskiej [ZDJĘCIA] W pierwszym meczu 22. kolejki Fortuna 1 Ligi Stal Rzeszów przegrała na swoim stadionie 1:3 z Miedzią Legnica. W trzech rozegranych w rundzie wiosennych meczach biało-niebiescy strzelali po jednej bramce, ale nie zdobyli jeszcze ani jednego punktu 📢 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Przemyślu [ZDJĘCIA, WIDEO] 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Wśród tych, którzy oddali swoje życie lub zdrowie za niepodległą Polskę są także związani z Przemyślem major Władysław Koba i Alicja Wnorowska. 📢 Oto kraje z najniebezpieczniejszymi drogami w Europie. Do tych państw strach wybrać się samochodem Samochód to – oprócz samolotu i pociągu – jeden z chętniej wybieranych środków transportu na podróż. Chociaż wycieczka autem ma wiele zalet, okazuje się, że nie wszystkie kraje w Europie są przyjazne kierowcom. Zobaczcie, które państwa skrywają najniebezpieczniejsze drogi – tam jazda samochodem wiąże się ze sporym ryzykiem.

📢 Jest akt oskarżenia ws. maltretowanej małej Nadii spod Jasła. Rodzice staną przed sądem Prokuratura nie ma wątpliwości, że mieszkający w gminie Tarnowiec Magdalena K. i Artur K. pastwili się nad swoją córką, ponadpółroczną dziś Nadią. Skrzywdzona dziewczynka doznała poważnych obrażeń, po długiej hospitalizacji trafiła do rodziny zastępczej. O losie jej rodziców zdecyduje sąd, akt oskarżenia został już do niego wysłany.

📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Nauczyciele dostają podwyżki i pokazują paski. Wiemy, ile trafiło na ich konta. Niektórzy jeszcze poczekają Pensje nauczycieli to temat, który wciąż wzbudza emocje. Od dłuższego czasu słyszymy o podwyżkach dla tej grupy zawodowej. W niektórych miejscach teoria wreszcie stała się rzeczywistością, a nauczyciele zobaczyli wyższe pensje na swoich kontach. Jak obecnie prezentują się zarobki nauczycieli? Poprosiliśmy ich o pokazanie tzw. pasków z wypłaty. Nasi rozmówcy podzielili się także przemyśleniami na temat nowych wynagrodzeń: „Widzę różnicę na koncie” – komentuje jedna z nauczycielek.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 01.03.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 1-3 marca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Dotacje na remonty zabytków w województwie podkarpackim. Zobaczcie, kto otrzymał dofinansowanie [LISTA] Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu wpłynęło 296 wniosków na dotacje 2024, dla zabytków nieruchomych liczba ta wynosi 175, dla ruchomych 121. Kwota, która zostanie rozdysponowana na prace remontowo-konserwatorskie wynosi 9 392 000 złotych.

📢 47 nowych mieszkań dla jaślan. Ruszy budowa bloku W Jaśle powstanie nowy blok z 47 mieszkaniami. Inwestycja miejskiej spółki TBS-ABK ma doczekać się finalizacji w dwa lata.

📢 Ozdoby wielkanocne z jajek – galeria zdjęć. Piękne dekoracje domu na Wielkanoc. Wyjątkowe pomysły na wielkanocne stroiki i świąteczne ozdoby Ozdoby wielkanocne pięknie udekorują dom na święta. Nie powinno wśród nich zabraknąć jajek, które są istotnym elementem dekorowania wnętrz na Wielkanoc. W naszej galerii inspiracji podsuwamy najlepsze pomysły na wielkonocne ozdoby na czasie. Zobacz, jak wykorzystać jajka i stworzyć z nich niezwykłe modne dekoracje na Wielkanoc 2024. 📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem.

📢 Stare pocztówki z Rzeszowa. Niektórych miejsc już nie ma! [ZDJĘCIA] Wyjątkowe, czasami już zapomniane widokówki ze stolicy Podkarpacia. Są na nich m.in. rzeszowski Ratusz, Zamek Lubomirskich, Pomnik Czynu Rewolucyjnego, a nawet nieistniejący już Hotel Rzeszów. Zobaczcie sami! 📢 Oto najmodniejsze wiosenne żakiety, płaszcze, kurtki, buty i torebki dla pań. Zobacz, co się sprzedaje na targowiskach [ZDJĘCIA] Wiosna zbliża się wielkimi krokami i już wkrótce czas zmienić naszą garderobę. Sprawdziliśmy, jakie modne żakiety płaszcze, kurtki, buty i torebki damskie można kupić na targowisku przy ulicy Dworaka. Wybór jest naprawdę duży. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Przy takich chorobach ZUS wysyła na rentę chorobową. Zobacz listę chorób uprawniających do renty 29.02.2024 O rentę chorobową mogą starać się również pracownicy, którym jeszcze dużo lat pracy brakuje do wieku emerytalnego. Konieczne jest jednak wykazanie, że cierpimy na choroby, które dają nam prawo do renty chorobowej. Oto lista takich chorób! Boli cię kręgosłup, jesteś znerwicowany, masz wysokie ciśnienie - zobacz, czy te choroby mogą być podstawą do ubiegania się o rentę.

📢 16 zastępów strażaków gasiło pożar tartaku w Hadlach Szklarskich w powiecie przeworskim [ZDJĘCIA, WIDEO] Trwa dogaszanie pożaru tartaku w Hadlach Szklarskich w powiecie przeworskim. Ogień pojawił się w czwartek, 29 lutego po godz. 4. W kulminacyjnym momencie na miejscu było aż 16 zastępów, ponad 60 strażaków PSP i OSP. 📢 Wieniec wielkanocny na drzwi – ozdoba, którą każdy chce mieć na święta. Sprawdź, jak łatwo ją zrobić! Zobacz zdjęcia, które inspirują Wieniec wielkanocny na drzwi lub okno to jedna z najpiękniejszych świątecznych dekoracji. Symbolizuje on radość z budzącej się do życia po zimie przyrody. Ozdoby wielkanocne DIY cieszą się ogromną popularnością – bo ich wykonanie należy do wyjątkowo przyjemnych czynności. Jeśli nie masz zdolności manualnych, to nic straconego. Wiele kwiaciarni oferuje gotowe wielkanocne dekoracje domu. Zobacz, że samodzielne przygotowanie ozdób wielkanocnych to nic trudnego!

📢 Zaplanuj prace w ogrodzie w marcu. Pomoże w tym kalendarz księżycowy. Sprawdź, kiedy siać i sadzić, a kiedy przycinać rośliny i nawozić Jak zaplanować prace w ogrodzie w marcu 2024 r.? Polecamy kalendarz księżycowy na ten miesiąc. Zgodnie z jego założeniami poszczególne kwadry są odpowiednie dla danego rodzaju prac. Podpowiadamy, kiedy wypadają dane fazy Księżyca w marcu 2024 r. i jak zgodnie z nimi zaplanować prace w ogrodzie. Sprawdź, kiedy najlepiej siać, sadzić, nawozić oraz ciąć drzewa i krzewy. 📢 Trzy magiczne zapachy, dzięki którym każdy mężczyzna będzie twój! Sprawdź perfumy, które zawrócą w głowie facetowi Zakochana kobieta jest w stanie wiele zrobić, by zdobyć uwagę i przychylność wybranego mężczyzny. Jednym ze skuteczniejszych sposobów na uwodzenie od wieków są perfumy. Obecnie na rynku ich wybór jest ogromny. Po jakie sięgnąć, by nie tylko ładnie pachniały, ale przede wszystkim zadziałały na mężczyznę? Podpowiadamy trzy zapachy i przykładowe perfumy z ich użyciem.

📢 Oto 20 najlepszych liceów ogólnokształcących na Podkarpaciu według rankingu Perspektyw. Sprawdź ich miejsce w Polsce Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce. Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 są: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany już po raz dwudziesty szósty. Sprawdź, jak wypadły szkoły z Podkarpacia! 📢 Fani „Sanatorium miłości” pogrążeni w żałobie. Nie żyje już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie?

📢 Giełda w Sokołowie Młp. pełna stoisk z przeróżnymi rzeczami. Są ubrania, części do samochodów, artykuły spożywcze i gospodarcze [ZDJĘCIA] Plac targowy w Sokołowie Małopolskim od samego rana tętnił życiem. Można tam kupić dosłownie wszystko. Są ubrania dla dzieci i dorosłym, nowe i używane, buty, artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego, a także dużo nietuzinkowych rzeczy, które na pewno nie kupisz w sklepie. Dużym zainteresowaniem cieszą się stoiska z miodem, chlebem i serami. Zobacz, co się tam sprzedawało. 📢 Tajemnice różańca świętego: radosne, bolesne, chwalebne, światła. Jak odmawiać różaniec? Zobacz, jak się modlić na różańcu Tajemnice różańca świętego warto znać, jeśli chce się odmawiać różaniec. To modlitwa, którą w Kościele katolickim odmawia się szczególnie w październiku. Czym są tajemnice różańca? Jak modlić się z użyciem różańca? Podpowiadamy!