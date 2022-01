Przejrzyj na oczy! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Dębicy też zagrała! [ZDJĘCIA]

Wolontariusze WOŚP na posterunku w Dębicy

Tłoczno było także na dębickim Rynku, gdzie od samego rana szykowali się uczestnicy Dębickiej Motoorkiestry. Impreza już po raz dziewiąty została zorganizowana przez Automobilklub Stomil Dębica. Ponad 40 zespołów z różnych rejonów Polski dotarło do Dębicy, by wziąć udział w IV Super Sprincie. Równie licznie przybyli kibice. Niektórzy całymi rodzinami, włącznie ze swoimi czworonożnymi pupilami. Deszcz ani wiatr ich nie przestraszył.

Choć aura nie sprzyjała dziś wolontariuszom WOŚP, to nie mogło ich zabraknąć na ulicach Dębicy i regionu. Dla hojnych darczyńców nie zabrakło imprez i gadżetów, które były przygotowywane również " na gorąco ". Jak w latach ubiegłych Akademia Małego Strażaka szyła poduchy i przygotowała kącik dla najmłodszych. Chętnych do wpłat na szczytny cel nie brakowało. Dębiczanie przybywali całymi rodzinami na stoisko w Galerii Raj.

Późnym popołudniem także biegacze klubu "Maratończyk" pod wodzą Jolanty Morawczyńskiej pobiegli na 10 km trasę, a wszystko to na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

"Przejrzyj na oczy" hasłem 30. Finału WOŚP

Wzrok to najważniejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu, dlatego organizatorzy chcą, aby w tym roku do polskich szpitali trafił najnowocześniejszy sprzęt do diagnozowania i ratowania wzroku najmłodszych.