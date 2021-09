Przemyśl. 10 tys. uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny 2021/2022 [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

W środę uczniowie wrócili do szkół. Naukę w przemyskich szkołach rozpocznie prawie 10 tys. uczniów w 445 oddziałach oraz ok. 1200 nauczycieli. To już drugi rok z rzędu, gdy inauguracja nauki odbyła się w cieniu pandemii COVID-19.