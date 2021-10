Przemyśl. 27-latek uderzył 19-latka w twarz, bo ten pomachał swojej dziewczynie. Teraz napastnik stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło na dworcu autobusowym, przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu. 19-letni mieszkaniec Przemyśla odprowadzał swoją dziewczynę. Gdy dziewczyna wsiadła do autobusu, młody mężczyzna pomachał jej na pożegnanie. Wówczas nieznany mu mężczyzna, siedzący w już autobusie, wsiadł z pojazdu i zaczął krzyczeć do niego "Czy ma jakiś problem", następnie uderzył go pięścią w twarz, wsiadł do pojazdu i odjechał.

19-latek wezwał patrol policji. Młody człowiek wskutek uderzenia doznał urazu twarzy.