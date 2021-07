Przemyśl. W weekend Podkarpacki Szlak Filmowy. W programie m.i.n premierowy pokaz filmu "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wycieczką filmową po Przemyślu z przewodnikiem. Mieszkańcy i turyści dowiedzą się, gdzie w Przemyślu pojawiały się ekipy filmowe i jakie sceny zrealizowano w mieście. Zwiedzaniu towarzyszyć będzie mapa Podkarpackiego Szlaku Filmowego, opracowana specjalnie dla Przemyśla. Punktem startowym wycieczki jest fontanna na przemyskim Rynku – stamtąd przewodnicy wystartują o godzinach 12 oraz 14. Filmowe wycieczki zaplanowane są także w niedzielę w godzinach 11 i 13. Spacer filmowy potrwa ok. 75 min, jednorazowo udział może wziąć maksymalnie 50 osób. Rezerwacja nie jest wymagana.

Premiera filmu "Żużel"

Sobotnie popołudnie w Przemyślu będzie dla fanów kina prawdziwą ucztą. Na ekranie Centrum Kulturalnego wyświetlony zostanie premierowo film "Żużel" (2020), a widzowie będą mieli okazję zobaczyć go, nim oficjalnie wejdzie do kin. To pierwszy w Polsce film fabularny, poświęcony "czarnemu sportowi". Opowiada historię młodego sportowca, który z ogromną determinacją oddaje się niebezpiecznej pasji. Na ekranie zobaczyć będzie można znanych aktorów - Tomasza Ziętka, Pawła Wilczaka czy Mateusza Kościukiewicza. W film zaangażowani byli również prawdziwi żużlowcy.

Kadr z filmu "Żużel". mat. prasowe