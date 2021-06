Przemysław Michalczyk jest nowym trenerem 1-ligowych siatkarek SPS Stali Mielec. Klub ogłasza nazwiska nowych zawodniczek

Klub nie przedłużył kontraktu z trenerem Adamem Grabowskim. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, nowym szkoleniowcem mieleckiej drużyny będzie Przemysław Michalczyk, który w ostatnim sezonie był drugim trenerem w SAN-Pajdzie Jarosław.

Przemysław Michalczyk to były reprezentant Polski, mistrz kraju w barwach Jastrzębskiego Węgla. W latach 1990 - 1996 grał w Resovii. Jako trener pracował w BBTS Bielsko-Biała, Politechnice Warszawskiej, Espadonie Szczecin, KPS-ie Siedlce. Potem był prezesem, wiceprezesem i dyrektorem ds. sportowych Jastrzębskiego Węgla. W kolejnych latach był szkoleniowcem Victorii Wałbrzych, drugim trenerem w Łuczniczce Bydgoszcz i pierwszym w BKS-ie Viśle Bydgoszcz.

Stal kadrę na ma już praktycznie skompletowaną. Pozostają w niej obie rozgrywające: Dominika Mras i Aleksandra Stachowicz; libero Olga Samul, środkowa Paulina Stroiwąs, przyjmujące Julita Molenda oraz - jak wynika z naszych informacji - Katarzyna Bryda

Klub poinformował także o nowych zawodniczkach. Są to: środkowe - Katarzyna Urbanowicz, która ostatnie dwa sezony spędziła w Wiśle Warszawa i Jokerze Świecie oraz Wioletta Lach - która była zawodniczką Częstochowianki. Do Stali dołączyła nowa atakująca. Jest to Sandra Szczygioł. Reprezentowała m.in. KSZO Ostrowiec Św., Pałac Bydgoszcz, a ostatnio Radomkę. Początkiem 2021 r. występowała w tunezyjskim CSS Sfax. Teraz wraca do Polski i Stali. Należy się jeszcze spodziewać dwóch nowych przyjmujących.

Nowy sezon ma ruszyć 25 września lub 2 października. Ostateczne decyzje mają zostać podjęte 18 czerwca.

Stal ma już gotowy plan przygotowań, które mają się rozpocząć w poniedziałek 2 sierpnia, łącznie ze sparingami i turniejami towarzyskimi. W dniach 11-12 września odbędzie się tradycyjny turniej "O Puchar Prezydenta Mielca".