Przemyt zegarków, amunicji i papierosów udaremniony przez celników z Medyki i Korczowej [ZDJĘCIA]

Ponad 20 zegarków naręcznych i kieszonkowych oraz tarcz próbował przemycić do Polski 55-letni Ukrainiec, kierowca autobusu jadącego z Ukrainy do Niemiec. Wpadł podczas kontroli celnej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Obywatel Ukrainy przyznał się do kontrabandy.

- Niezgłoszony do kontroli towar znajdował się w przestrzeni bagażowej. Zegarki zatrzymano do dalszego postępowania, podczas którego ustalona zostanie ich wartość historyczna lub kolekcjonerska - informuje asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.