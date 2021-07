Przemytnicze wpadki na polsko-ukraińskiej granicy Medyce, Korczowej i Budomierzu. Papierosy m.in. w obudowie lodówki [ZDJĘCIA]

Ujawnienie 2,6 tys. paczek to wynik kontroli samochodu osobowego na przejściu granicznym w Medyce. Z pomocą służbowego psa Bora funkcjonariusze KAS dotarli do skrytki w przerobionej podłodze pojazdu, w której ukryte zostały papierosy. Do przemytu przyznał się kierowca, 24-letni ob. Ukrainy. Nielegalny towar i przerobiony do przemytu samochód zostały zatrzymane do dalszego postępowania. KAS zwróciła się także do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu na Ukrainę.