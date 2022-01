Przeworsk. Samotna matka mieszka w trudnych warunkach. Czy miasto pomoże?

Pani Bogusława mieszka w lokalu socjalnym należącym do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Tuż pod dachem bloku przy ul. M.C. Skłodowskiej w Przeworsku ma do dyspozycji niewielki aneks kuchenny z łazienką oraz pokój. Do ogrzewania mieszkania służy piec węglowy tzw. „Koza”. Pani Bogusława obawia się go używać, ponieważ jej zdaniem urządzenie jest nieszczelne, powoduje zadymienie mieszkania a nawet grozi pożarem.