Przez przymrozki i suszę plony będą mniejsze. Konsumenci odczują to na własnej skórze po cenach za owoce i warzywa

Skazani na deszczownię

Jak dodaje, średnio plantacja nawadniana daje około 50 proc. plonów więcej.

- Jak mam pszenicę na 1 ha i jeśli będę ją nawadniał, to mogę liczyć na 9-10 ton plonu, zaś bez nawodnienia to ok. 4-5. Jedna deszczownia, czyli staw o powierzchni np. 1 ha to koszt około 100 tys. zł. W naszych warunkach pozwoli na nawodnienie ok. 15 ha upraw. Gdy 20 lat temu byłem na plantacji kukurydzy w USA, deszczownie były tam normą. Co ciekawe, deszczownia funkcjonuje na powierzchni okręgu, więc na prostokątnych polach, tam, gdzie nawodnienie nie dochodziło gołym okiem było widać, że kukurydza jest o wiele mniejsza - opowiada prezes Stanisław Bartman.