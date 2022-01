Przez psa Bruca z Korczowej przemytnik z Ukrainy ma spore kłopoty

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej skierowali do szczegółowej kontroli autokar jadący z Ukrainy do Polski. W inspekcji pomagał im Bruce, Springer Spaniel angielski wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych.

- Z pomocą psa funkcjonariusze dotarli do miejsc ukrycia nielegalnego towaru. 570 paczek papierosów znajdowało się m.in. w schodach autokaru - informuje asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Podejrzany o przemyt kierowca, został ukarany mandatem w wysokości 10,3 tys. złotych.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.