Przy świadkach albo wcale. Neurolodzy z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie o spotkaniu z marszałkiem województwa

Zaczęło się od niespodziewanej, dla sześciu pracujących tu medyków, likwidacji Kliniki Neurologii i zwolnienie ich z pracy. Po czym neurolodzy napisali list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc głowę państwa o pomoc. W piśmie podkreślali, że przez tygodnie służyli pacjentom covidowym, za co spotkała mich „nagroda” w postaci niezapowiadanej likwidacji kliniki i wyrzucenia ich z pracy. Szczególnie emocjonalnie brzmi fragment listu, uderzający bezpośrednio w dyrektora szpitala i marszałka Władysława Ortyla: "W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie od wielu miesięcy mają miejsce za sprawą Dyrekcji Szpitala i nadzorującego obszar ochrony zdrowia Marszałka Władysława Ortyla wydarzenia, które niszczą jego wizerunek, jego dobre imię, a przede wszystkim zagrażają zdrowiu i życiu chorych”. Apelowali też do prezydenta o „przerwanie niszczycielskiej działalności Pana Dyrektora Szpitala, akceptowanej przez Marszałka Województwa Pana Władysława Ortyla, dotyczącej naszej Kliniki i naszego Szpitala".