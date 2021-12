Przybywa zakażonych i zmarłych, ale na Podkarpaciu szczepienia przeciw Covid-19 nadal idą opornie

Konkursy z cennymi nagrodami, dowóz do przychodni, czy mobilne centra szczepień. To niektóre sposoby, jakimi podkarpackie samorządy zachęcają mieszkańców do szczepień. Niestety, ani to, ani rosnące z dnia na dzień liczby w covidowych statystykach zakażeń i zgonów nie zmieniają podejścia wielu z nich, a nasz region pod względem szczepień nadal jest na szarym końcu w Polsce.

Według rządowych danych najmniej zaszczepionych na Podkarpaciu jest w gminie Dzikowiec w pow. kolbuszowskim. Tam do tej pory zaszczepiło się zaledwie 25 proc mieszkańców.