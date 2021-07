Przystanki w gminie Zarszyn nabierają kolorów [ZDJĘCIA]

Z inicjatywy lokalnych władz do ich odnowienia wynajęto Pana Od Malowania, bo tak o sobie każe mówić Paweł Kapral, 23-latek pochodzący z województwa świętokrzyskiego a obecnie mieszkający w Rzeszowie. Pomaga mu Uczeń, czyli Sebastian Kocór z Rzeszowa.

– Mamy do pomalowania 6 przystanków. Zlecenie dostaliśmy od władz gminy. Pani wójt - Magdalena Gajewska, znalazła mnie na Facebooku. Chciała abym pomalował pokój jej dziecka. Na razie tego jeszcze nie zrobiłem. Maluję za to przystanki w gminie, którą zarządza. Każdy z nich to inna historia. Jest brzozowy las, szopka z traktorem, są motywy leśne. Mam nadzieję, że spodobają się mieszkańcom - mówi Paweł Kapral.