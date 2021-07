PSZOK nie przyjmuje zużytego oleju. Co z nim zrobić – na pewno nie wylewać go w krzaki

System zbierania odpadów, tylko w teorii działa dobrze. W praktyce jest z tym równie. Poza tym staje się on coraz bardziej kosztowny, co widać po wysokości płaconych rachunków za odbiór odpadów.

- Sprzątałem ostatnio stary garaż, przed remontem i jak to w garażu było tam też sporo „skarbów” i śmieci do utylizacji. Sądziłem, że to wszystko można posegregować i oddać na złom lub składowisko odpadów. Ze złomem, rzeczywiście nie było kłopotów. Również około 95 procent śmieci dało się oddać bez problemu. Jednak pozostałe rzeczy, jak resztki oleju silnikowego, czy do skrzyni biegów, kilkunastoletni płyn hamulcowy, a także równie stary abizol do hydroizolacji fundamentów i dachów, niestety nigdzie nie zostały przyjęte – napisał nasz czytelnik (zastrzegając imię i nazwisko do wiadomości redakcji).