Puchar został w Rzeszowie. Bilardzista Reslogistic Trójkąta wygrał I Memoriał im. Rafała Rybki

Bartosz należał do grona faworytów, ale z drugiej strony ostatnio nieco mniej trenował i przed zawodami ostrożnie oceniał swe szanse na grę o najwyższą stawkę. - Nie był to łatwy turniej. Chwilami brakowało trochę kondycji, ale można powiedzieć, że w decydujących chwilach pomagało doświadczenie i udawało mi się wytrzymywać końcówki meczów – wyjaśnia bilardzista, który w finale trafił na Jeremiego Nowaka, zawodnika nastoletniego, ale należącego do czołowych juniorów w kraju (medalista mistrzostw Polski).

- W pierwszej fazie mecz był wyrównany, trochę rwany – mówi bilardzista znad Wisłoka. - Prowadziłem trzy do dwóch, przegrywałem trzy do czterech. W ostatnich partiach nie robiłem już niepotrzebnych błędów i na koniec wygrałem siedem do czterech.