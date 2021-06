Pyszności, koncerty i atrakcje dla dzieci w Boguchwale. Już niedługo Dzień Pola i Wiosenne Targi Innowacji w PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zapewni nam 6 czerwca dużo rozrywki, bo aż dwie duże imprezy. Na Wiosennych Targach Innowacji spróbujemy najwyższej jakości wędlin, serów czy win, a także odwiedzimy z dziećmi mini zoo czy posłuchamy koncertów. Na II Dniu Pola będziemy mogli zobaczyć najnowocześniejsze sprzęty czy odmiany roślin, a także dowiemy się niesamowitych rzeczy na temat pszczół. To wielkie święto dla rolników, ale nie tylko!

Sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoliła rządowi na poluzowanie dużej liczby obostrzeń. Po bardzo długim lockdownie ludzie szukają okazji, aby trochę się rozerwać. To właśnie jeden z powodów zorganizowania przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dwóch dużych imprez. Co więcej, odbędą się one tego samego dnia, 6 czerwca, w godzinach od 8 do 17. - Wiosenne Targi Innowacji połączone z I Targami Innowacji Ekologicznej to święto wszystkich producentów wytwarzających bardzo dobre produkty. To wydarzenie handlowe, na którym sadownicy, szkółkarze, producenci żywności ekologicznej, serowarzy, wędliniarze, pszczelarze, winiarze zaprezentują cały swój asortyment - tłumaczy Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Lokalne smaki i mnóstwo rozrywek na Wiosennych Targach Innowacji w Boguchwale Impreza odbędzie się przy ul. Suszyckich 9, czyli przy siedzibie PODR. Dyrektor Pieszczoch zaprasza na nią wszystkich, bez względu, czy są oni związani ze światem rolnictwa, czy nie. Oprócz lokalnych pyszności, które będzie można tam spróbować, przewidziano inne atrakcje: warsztaty wikliniarskie i garncarskie, kiermasze kwiatów i materiału szkółkarskiego, miodów, produktów ekologicznych. Nie zapomniano też o najmłodszych.

- Będzie też coś dla ducha. Zaplanowaliśmy występy zespołów artystycznych, konkursy dla dzieci, mini zoo. Zapraszam w tym dniu wszystkich do Boguchwały, bo będzie można nie tylko kupić dużo zdrowej żywności i rzeczy najpotrzebniejszych do ogrodu, ale też miło spędzić czas - zachęca Robert Pieszczoch. Nie zdradza, jakie zwierzaki będzie można zobaczyć, ale zapewnia, że będą to „stworzenia, których na co dzień nie sposób zobaczyć”. Formuła Wiosennych Targów Innowacji będzie zbliżona do innej dużej imprezy organizowanej przez PODR, czyli Jesiennej Giełdy Ogrodniczej. Jeśli chodzi o koncerty, wystąpi zespół Chrząszcze ze Śląska, oraz zespół Siostrzyczki z Rzeszowa. Ośrodek organizując wydarzenie liczy na bardzo duże zainteresowanie.

- Myślę, że ludzie bardzo czekają na takie imprezy. Mamy wiele sygnałów, że chcą w nich chętnie uczestniczyć. Przygotowujemy się na przyjazd dużej rzeszy ludzi, szykujemy sporo parkingów. Proszę tylko wszystkich o to, byśmy zachowali zdrowy rozsądek. Jest potrzebny cały czas, bo pandemia jeszcze nie minęła - podkreśla dyrektor PODR w Boguchwale.

Ale rozrywka to nie jedyny cel Wiosennych Targów Innowacji. - Wiemy, że wielu rolników i producentów po pandemii miało trochę problemów, więc my, jako Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wychodzimy im na przeciw. Wszystkim producentom z województwa podkarpackiego dajemy 6 czerwca miejsce na zorganizowanie stoiska za darmo. Zapraszam wszystkich mieszkańców zarówno obszarów wiejskich, jak i miast. Wszystko, co potrzebne nam do pięknego ogrodu, a także spożywcze produkty wysokiej jakości, będziemy mogli w tym dniu kupić w Boguchwale - zaprasza dyrektor Pieszczoch. Nowoczesne technologie w rolnictwie? Czemu nie! Dzień Pola w Boguchwale Również 6 czerwca, w tych samych godzinach co Wiosenne Targi Innowacji, zaplanowano inną imprezę. II Dzień Pola odbędzie się przy ul. Technicznej 4 w Boguchwale, na terenie pola doświadczalnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

- Dzień Pola jest skierowany bardziej w stronę rolników, producentów. To duża impreza branżowa. Na naszych polach doświadczalnych będziemy mogli zobaczyć to, co innowacyjne w dziedzinie produkcji roślinnej, czyli nowe odmiany zbóż, ziemniaków, najnowsze odmiany roślin miododajnych. Będzie też konferencja skierowana do pszczelarzy, na którą bardzo serdecznie zapraszamy - wymienia Robert Pieszczoch. W poprzednim roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, Dzień Pola odbył się wyłącznie wirtualnie. Teraz na żywo będzie można zobaczyć najnowocześniejsze maszyny rolnicze na całym Podkarpaciu, dowiemy się również, jak wykorzystywać nowe technologie, takie jak drony, do produkcji rolnej. Robert Pieszczoch zapewnia jednak, że nawet osoby niezwiązane z rolnictwem znajdą dla siebie coś ciekawego. Dodatkowo transmisja wydarzenia będzie dostępna na www.dzienpola.podrb.pl oraz Facebooku.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą na chwilę poobcować z produkcją roślinną. Odbędą się tam pokazy maszyn, będą symulatory sprzętu rolniczego, na które serdecznie zapraszamy dzieci. Poletka doświadczalne na pewno zaciekawią każdego z nas, który ma koło domu chociażby ogródek - mówi dyrektor PODR.

Same symulatory sprzętu rolniczego to bardzo ciekawa atrakcja. Dzieciaki będą mogły poczuć się jak w supernowoczesnym ciągniku i spróbować swoich sił chociażby w orce czy sianiu zboża. Wszystko bez wyjeżdżania na pole. Na Dniu Pola zobaczymy też pokaz wypieku chleba ze starych form zbóż. - Chcemy promować zdrową żywność, a na pewno chleb wypiekany w takiej formie dużo lepiej smakuje od tego chleba z ulepszaczami. Chcemy pokazać całą technologię, w jakiej taki chleb powstaje - tłumaczy dyrektor Pieszczoch. Wielkie święto rolników w PODR Boguchwała. Impreza dla całych rodzin Także na Dniu Pola posłuchamy muzyki na żywo, spróbujemy chociażby potraw z kukurydzy czy posłuchamy o... pszczołach. Dokładniej o tym, jak bardzo ważne są dla naszego życia. - W tym roku pszczelarze królują. Mamy specjalne poletka roślin miododajnych. Chodzi nam o bardzo mocne zaakcentowanie bioróżnorodności, która nas otacza. Chcemy też wszystkim, którzy na co dzień traktują pszczołę jako owada, który może nas użądlić, pokazać, że jest to owad bardzo nam w życiu potrzebny. Ktoś mądry powiedział już dawno, że jak zginie ostatnia pszczoła, to ludzkość nie będzie już długo funkcjonować - przytacza Robert Pieszczoch.

Podsumowując, Wiosenne Targi Innowacji połączone z I Targami Innowacji Ekologicznej to impreza naprawdę dla każdego. Dostarczy rozrywki całym rodzinom, nawet dzieci nie będą się na niej nudzić. II Dzień Pola to wydarzenie bardziej branżowe, co nie znaczy, że przeznaczone tylko dla producentów czy rolników. Również tam będzie bardzo dużo ciekawych atrakcji dla całej rodziny, ale przede wszystkim potężna dawka wiedzy i nowoczesnych technologii. - Po czasie lockdownu myślę, że każdy z nas potrzebuje wyjść z domu. Wszystkich mieszkańców miast zachęcamy do tego, aby odwiedzić 6 czerwca Boguchwałę. Zapraszamy również rolników na nasze pola doświadczalne, bo setki poletek specjalnie czeka tam na Państwa. Każdy będzie mógł zobaczyć najnowocześniejsze odmiany poszczególnych roślin, jak one funkcjonują w podkarpackich warunkach, jak są odporne, jak przezimowały, czy jak zachowują się w zimną wiosnę. Będzie też wiele atrakcji dla dzieci. Myślę, że 6 czerwca to dobry czas, żeby spędzić go w Boguchwale - zaprasza Robert Pieszczoch, dyrektor PODR.

Czy istnieje na polskiej scenie MMA realna konkurencja dla KSW?