Racławówka Doły nie stanie się częścią Rzeszowa? Związek Miast Polskich wycofuje poparcie dla przyłączenia. Wiemy, dlaczego Marcin Piecyk

Zdjęcie ilustracyjne. Racławówka Doły nie dołączy jednak do Rzeszowa? Swoje poparcie w tej sprawie wycofał Związek Miast Polskich. Są głosy, że stało się tak przez nieobecność nikogo z Rzeszowa na posiedzeniu rządu i samorządów. Jak było w rzeczywistości? Archiwum

Rzeszowski poseł, Marcin Warchoł, w swoich mediach społecznościowych poinformował, że Związek Miast Polskich wycofał poparcie co do przyłączenia do Rzeszowa Racławówki Doły. Według wiceministra sprawiedliwości przyczyną była nieobecność przedstawicieli ratusza na posiedzeniu w tej sprawie, które odbyło się 21 lipca. Jednak ZMP podaje zupełnie inny powód swojej decyzji: większość mieszkańców Racławówki Doły była przeciwna dołączeniu do stolicy Podkarpacia.