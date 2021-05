Radni PiS atakują Konrada Fijołka wytykając mu niekonsekwencję: sympatyczny kolega, ale... ktoś tutaj kogoś wkręca

- Mam z sobą materiał promocyjny, gazetkę Konrada - pokazywał Marcin Fijołek. - Jest tutaj taki fragment, który bardzo mi się spodobał. O tym, że nie zgadza się na to, aby rzeszowianie jeździli wiele kilometrów po to, aby skorzystać z porządnego, nowoczesnego Aquaparku, dlatego też zobowiązuje się podjąć temat budowy na Staromieściu Aqua City Parku.

- Gdy porównamy, w jaki sposób Konrad Fijołek mówił o wielu sprawach jeszcze jakiś czas temu z tym, jak mówi o tym dziś, jak wyglądają jego materiały wyborcze, co znajduje się w jego programie, to nie sposób odnieść wrażenia, że ktoś tutaj kogoś wkręca - mówił na konferencji na Rynku Marcin Fijołek.

- To my mówiliśmy, że właśnie na Staromieściu, w okolicy ulicy Krogulskiego, powinien powstać wielofunkcyjny park wodny . Mówiliśmy też, że powinno się to odbywać w formule na przykład partnerstwa publiczno - prywatnego. Gdy w 2019 r. wspominaliśmy o tej propozycji po raz kolejny, Konrad stwierdził, że jest to hasło propagandowe i niepoparte rzeczywistością. Co się zmieniło przez ten czas, że teraz tego typu postulat już nie jest propagandowy i jest poparty rzeczywistością? - pytał.

- Wówczas Konrad Fijołek głosował o zdjęcie tej inicjatywy z porządku obrad. A gdy w marcu tego samego roku chcieliśmy ponownie przegłosować na sesji nadzwyczajnej taką uchwałę, która zobowiązywałaby prezydenta do tego, aby uchwalił ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mimo obecności na sali, nie wziął udziału w głosowaniu

Podał jeszcze jeden przykład.

- Konrad Fijołek w swoim programie mówi o tym, że powołana zostanie społeczna rada kultury. Nasz klub również wyszedł z taką inicjatywą. Było to w lutym 2017 r. Wówczas m.in. padły takie słowa ze strony Konrada: "Nie chcemy powołania rady po to, aby prezydentowi, wydziałowi kultury UM i szefom naszych miejskich jednostek kultury mówić, co mają robić". I zgłosił również w trakcie tej dyskusji propozycję poprawki do tej uchwały, która usuwała z zapisów naszego pierwotnego projektu zdanie, by prezydent powołał radę w ciągu 3 miesięcy. Efekt jest taki, że do dziś taka rada kultury nie została powołana.