Radni Przemyśla chcieli uhonorować śp. Wojciecha Inglota nazwaniem jego imieniem ulicy. Rodzina Inglotów poprosiła o wycofanie pomysłu

Projekt uchwały w sprawie uhonorowania imieniem Wojciecha Inglota jednej z ulic w Przemyślu przygotowało czworo radnych Koalicji Obywatelskiej. Znalazł się w porządku obrad ostatniej sesji przemyskiej rady miejskiej.

- Wojciech Inglot, wybitny polski przedsiębiorca, wizjoner biznesu, twórca potęgi firmy INGLOT, światowej marki kosmetycznej, jednej z niewielu polskich marek rozpoznawalnych i uznanych na wszystkich kontynentach naszego globu — argumentowali swój wniosek radni. W dalszej części wymieniali także pozabiznesowe zasługi Wojciecha Inglota dla Przemyśla, m.in. jego działalność społeczną.

Faktycznie, firma Inglot, producent kosmetyków, która od zera powstała ponad 30 lat temu w Przemyślu i działa tutaj do dzisiaj, jest pierwszą i na razie jedyną, która w tak dużej skali jest znana na świecie. Co ważne, to w Przemyślu nadal produkowane są prawie wszystkie wyroby, a to oznacza wiele miejsc pracy. Wojciech Inglot zmarł w 2013 r.