Radni Sejmiku udzielili Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu

- Raport o stanie województwa podkarpackiego jest to kompendium wiedzy, o inicjatywach, decyzjach i działaniach Zarządu Woj. Podkarpackiego w 2020 roku oraz ich wpływ na rozwój naszego województwa. Raport powstał, aby w klarowny i kompleksowy sposób Zarząd, na którego czele mam zaszczyt stać, mógł przekazać wiedzę - radnym Sejmiku, wielu instytucjom i mieszkańcom regionu - o tym, jak działalność tego organu wykonawczego samorządu, wpływa na zmiany zachodzące w regionie – tłumaczył Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego.

Raport: widać postęp w rozwoju

Marszałek omawiając pokrótce raport (liczy on ponad 700 stron) zwrócił uwagę na konkretne wskaźniki, które ukazują stabilną pozycję naszego regionu.

- Powodem do zadowolenia jest bez wątpienia stale rosnący produkt krajowy brutto (PKB) na 1 mieszkańca Podkarpacia. W 2019 roku w porównaniu do roku 2018 zanotowaliśmy wzrost PKB na mieszkańca o 7,2 procent, co daje Podkarpaciu 9. miejsce w Polsce spośród 16 regionów. Optymizmem napawać może konsekwentny rozwój gospodarczy regionu. Widać go wyraźnie poprzez pryzmat wzrostu wartości dodanej brutto, co plasuje nas na 9. miejscu w kraju oraz wzrost udziału przemysłu w wartości dodanej brutto, co daje nam też wysokie, bo 5. miejsce wśród polskich regionów – podkreślał W. Ortyl.