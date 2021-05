Radni w Przemyślu uchylili oświadczenie w sprawie LGBT. Wojciech Bakun: Przemyśl zaczął być postrzegany jako miasto homofobiczne

- zaznaczył prezydent. - Ostatnim powodem do uchylenia oświadczenia są konsekwencje finansowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto.

Podczas dyskusji nad projektem uchwały prezydent Bakun przekazała radnym, że miasto aplikuje o Fundusze Norweskie. Przemyscy urzędnicy złożyli dwa projekty. Jeden w ramach Programu Rozwój Lokalny, a drugi dotyczący termomodernizacji Zespołu Szkół przy ul. Dworskiego 100. Maksymalne dofinasowanie może sięgnąć 46 mln zł.

- Pojawiły się już oficjalne pisma, na razie do marszałków województw, w których funkcjonują tego typu uchwały, czy to oświadczenia, rezolucje, że część środków, na których dystrybucję wpływ będzie mieć Komisja Europejska i instytucje europejskie, dla tego typu województw będą wstrzymywane - powiedział Wojciech Bakun. - To można rozpatrywać również w szerszym kontekście również Funduszy Norweskich.