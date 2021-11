Radni z różnych miast i gmin Podkarpacia ochoczo podwyższają sobie diety, nawet o kilkaset złotych

O ile w przypadku prezydentów, burmistrzów i wójtów radni są zobowiązani podnieść wynagrodzenie, chociaż mają na to jeszcze sporo czasu, o tyle w odniesieniu do diet radnych przepisy nie wymuszają takich działań.

O kilkaset złotych więcej na rękę zarobią od 1 stycznia radni miejscy w Przemyślu. Decyzję o podwyżkach podjęli tuż po tym, jak do maksymalnej, dopuszczalnej przez ustawę kwoty podnieśli pobory prezydentowi Przemyśla Wojciechowi Bakunowi. Do tej pory miesięczne diety przemyskich radnych miejskich wynosiły, w zależności od sprawowanej w radzie funkcji, od 1410 do nieco ponad 2000 złotych. Od nowego roku będą znacznie wyższe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu będzie co miesiąc pobierał 2705,61 zł, wiceprzewodniczący 2525,24 zł, przewodniczący komisji 2224,61 zł, a podstawowa dieta radnego wyniesie 2014,17 zł.

To kwoty netto, gdyż diety radnych, do 3 tys. zł miesięcznie, nie są opodatkowane. Za podwyżkami diet głosowało 19 radnych z wszystkich klubów, dwóch (Andrzej Zapałowski i Tomasz Leszczyński z klubu Wspólnie dla Przemyśla) wstrzymało się od głosu.