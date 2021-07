Radosław Macnar, piłkarz MKS Arłamów Ustrzyki Dolne: Poziom ligi okręgowej znacznie różni się od 4 ligi

W świetnym stylu awansowaliście do 4 ligi. Cel więc osiągnięty.

Dokładnie, cel mieliśmy jasno sprecyzowany przed sezonem - awans do 4 ligi i to w jak najlepszym stylu. Zrobiliśmy to.

Czuć było tą presję bycia faworytem?

Presję dało się odczuć - klub ściągnął kilku zawodników, którzy mieli pomoc w awansie więc ciśnienie na awans było spore.

Zostajesz w Arłamowie?

Rozmawiam z prezesem, wszystko na to wskazuje, że się dogadamy. Czuję się tutaj bardzo dobrze, warunków do gry mogą nam pozazdrościć zespoły z wyższych lig. Jedyny minus to odległość od domu.

Czy twoim zdaniem drużyna powinna się wzmocnić przed rozgrywkami 4 ligi?

Oczywiście, że tak. Poziom ligi okręgowej znacznie różni się od tego w 4 lidze. Praktycznie co roku przekonuje się o tym któryś z beniaminków okręgu krośnieńskiego.