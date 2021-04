Radosław Mroczkowski: Nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale na porażkę też nie [OPINIE TRNERÓW]

- Nie mamy dwóch lewych obrońców i musiałem z konieczności przestawić tam Adamskiego. To była zmiana wymuszona. Jeśli chodzi o zmiany w trakcie meczu? Były potrzebne, wynikały, z szukania innych rozwiązań. Czy się udały? Trudno powiedzieć.

Dla Zagłębia było to pierwsze wyjazdowe spotkanie w tym sezonie, co poruszył Kazimierz Moskal, trener sosnowiczan. - W końcu wygraliśmy na wyjeździe i to na pewno cieszy. Tym bardziej, w jakich to okolicznościach miało miejsce. Przegrywaliśmy, ale potrafiliśmy odwrócić losy tego spotkania - tłumaczy Moskal. - Wygraliśmy na trudnym terenie, dosłownie i w przenośni, to tym bardziej cieszy. To jednak nie oznacza, że my zostajemy w lidze, czy Resovia spada. Dalej razem gramy o utrzymanie i czeka nas jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. Oczywiście dziś cieszymy się z wygranej i trzech punktów, ale już w drodze powrotnej do Sosnowca będziemy myśleć o następnych spotkaniach.