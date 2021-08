Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii: Zespół się nie poddał i to jest dla mnie cenne [OPINIE]

Resoviacy szybko stracili pierwszego gola, a zaraz na początku drugiej części pechowo drugiego. Radosław Mroczkowski wtedy nie czekał długo i przeprowadził potrójną zmianę.

- Szukaliśmy rozwiązań, żeby dać tej drużynie odpowiedni bodziec i stąd te zmiany. Uważam, że zawodnicy, którzy weszli na boisko dali naprawdę to, czego oczekiwaliśmy. Zespół się nie poddał i to jest dla mnie cenne - pracowaliśmy do końca o jak najkorzystniejszy wynik

- ocenił.

Mecz ostatecznie zakończył się remisem, z czego raczej zadowolony był coach rzeszowian.

- Punkt na wyjeździe na pewno zawsze będzie cenny, jeszcze w takich okolicznościach, gdy tracisz dwie bramki i gonisz wynik, to tym bardziej jeżeli drużyna potrafi się z tego podnieść, to jest to dobry prognostyk - wyjaśniał. - Pracujemy dalej, na pewno przeanalizujemy te nasze słabsze momenty i będziemy się przygotowywać do następnego meczu - podsumował.