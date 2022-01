Radymno. Szukała go policja. Wpadł, bo nie miał maseczki. To kolejny taki przypadek Monika Sroczyńska

KPP Jarosław

Policjanci z komisariatu w Radymnie zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który był poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Mieszkaniec powiatu przemyskiego zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, ponieważ nie miał założonej maseczki na terenie sklepu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zgodnie z decyzją sądu, mundurowi przewieźli go do zakładu karnego, gdzie spędzi 2 lata i 6 miesięcy.