Rafał Antończak z Rzeszowa, mistrz tajskiego boksu zamienił walkę na ringu, na walkę o życie

Był 18 września. W Jarocinie trwała gala walk, na której w półfinale walczył, w formule lethwei (boks birmański) Rafał Antończak. Nic nie zapowiadało tragedii. Rafał bardzo dobrze się czuł, rozgrzewka przebiegła bez jakichkolwiek komplikacji. Od początku prowadził w pojedynku, aż w pewnym momencie, w drugiej rundzie ruszył do ataku. Atak dziwnie wyglądał, a zawodnik z Rzeszowa dosłownie przeleciał obok rywala i wpadł na liny, by po chwili upaść. Na ringu rozpoczęła się dramatyczna walka o życie Rafała.

Rafał Antończak - urodzony wojownik

Znany i ceniony w środowisku sportów walki 36-letni Antończak od dziecka zafascynowany był „stylami uderzanymi”. W wieku 10 lat rozpoczął treningi karate i w tej dyscyplinie, w formule full contact został mistrzem Polski. Następnie zamienił karate na tajski boks (Muay Thai), który jest uważany za jeden z najpiękniejszych sportów walki, ale jednocześnie za jeden z najbrutalniejszych. Wszystko przez to, że zawodnicy nie tylko używają w czasie walki kopnięć i uderzeń pięścią, ale zadają ciosy także kolanami i łokciami. Sport ten jest połączony z duchowością. Zawodnicy przed walką tańczą, w ringu specjalny taniec Wai Kru, który ma odpędzać złe duchy. Mekką Muay Thai oczywiście jest Tajlandia i to tam wszyscy liczący się zawodnicy jeżdżą trenować. Rafał chciał być najlepszy i dlatego też na początku swej drogi z tym sportem zawitał do Tajlandii. Wcześniej jednak musiał… sprzedać samochód, aby mieć na wyjazd. Rafał trenował także m.in. w Korei, na Ukrainie i Holandii. W tym ostatnim kraju, pod okiem legendarnego na całym świecie Ernesto Hoosta, czterokrotnego mistrza K1 World Grand Prix.