Rafał Buszek z Asseco Resovii: Jesteśmy gotowi. Liga może ruszać choćby jutro

Myślę, że te ostatnie sezony, to już historia, że Resovia wróci na dobre tory, bo mamy bardzo fajny skład, a gra wygląda naprawdę dobrze - mówi Rafał Buszek, siatkarz Asseco Resovii, która w najbliższy weekend wystąpi w turnieju o Superpuchar Polski w Arłamowie, a tydzień później rusza sezon PlusLigi.

Co słychać w Asseco Resovii? Do ligi 10 dni, a przed wami jeszcze ostatnie testy w Arłamowie...

Oczekujemy z niecierpliwością na rozpoczęcie ligi. Jesteśmy po dwóch turniejach sparingowych i na ten moment wygląda to bardzo dobrze, choć wiadomo, że do startu jest jeszcze kilka dni i jest kilka rzeczy, które możemy poprawić. Jeśli chodzi o turniej w Arłamowie, to fajnie, że mamy na sam koniec przygotowań szansę, żeby zagrać z mocnymi drużynami, choć trudno to nazwać sparingami, w końcu stawką jest puchar i przyjadą bardzo mocne drużyny.

Jak oceniasz sparingi, które są już za wami. Wynik niezły, bo cztery mecze i wszystkie wygrane...

Sparingi rządzą się swoimi prawami, trenerzy dużo rotują składem, ustawieniem. Ale wynik cieszy, bo wygrywamy. Fakt, że to nie są drużyny, które będą faworytami w lidze, ale poprzednie sezony pokazały, że te drużyny potrafią pokonać najlepszych i aby być wśród najlepszych, z takimi zespołami trzeba wygrywać, a każdy mecz ligowy jest ważny. Moim zdaniem nieźle wygląda też nasza gra. Mam nadzieję, że element, który tak dobrze nam wychodził, czyli zagrywka, będzie też tak fajnie funkcjonować w sezonie.

Czas starcie gigantów polskiej siatkówki, bo w Arłamowie spotkają się mistrzowie Polski z ostatnich 20 lat. Szkoda tylko, że ostatnio nie należycie do tych gigantów ligi...

Myślę, że te ostatnie sezony, to już historia, że Resovia wróci na dobre tory, bo mamy bardzo fajny skład, gra wygląda naprawdę dobrze, a myślę, że jak się liga rozpocznie, to będzie jeszcze lepiej i wrócimy do czołówki. Turniej o Superpuchar Polski w Arłamowie zaczynacie od półfinału ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Jak oceniasz ten zespół?

Na pewno ZAKSA prezentuje bardzo wyrównany poziom od kilku lat i jest to poziom mistrzowski. Wystarczy popatrzeć na ostatnie sezony. Kędzierzyn był w nich mistrzem, albo bardzo wysoko. Grają bardzo fajną siatkówkę, znów mają mocny skład. Cieszymy się, że możemy z nimi zagrać. Myślę, że jednak wszystkie zespoły w tym turnieju, to faworyci w przyszłym sezonie PlusLigi, brakuje w tym gronie tylko Vervy Warszawa. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać Skra bez Mariusza Wlazłego, bo chyba jeszcze rok temu nikt nie wyobrażał sobie, że takie coś się zdarzy i Mariusz odejdzie. Tyle lat świetnej gry, przecież te wszystkie mistrzostwa Skry, to w dużej mierze jego zasługa. Skra jednak nie musi stracić na jakości. Będą mieć Sandera, a topowy gracz na swojej pozycji. Skra na pewno będzie niebezpieczna.

A jak się ma sprawa u was? Wszystko nowe, od zarządu klubu, przez trenera, po kadrę...

Dużo się zmieniło. To już nie ten zespół, który grał w tamtym sezonie. Wiele rzeczy uważam, że zmieniło się na plus. Też dzięki temu będziemy bardzo mocnym zespołem i zamierzamy to pokazać od pierwszej kolejki.

Czytaj także Turniej mistrzów z Asseco Resovią w Arłamowie

"Team spirit" jest?

Atmosfera jest jak najbardziej na plus, na treningach i czekamy na podwójne granie. Moim zdaniem jesteśmy gotowi i jakbyśmy mieli grać jutro, to wychodzimy do meczu o stawkę z mocnym zespołem. Jak się pracuje z trenerem Alberto Giulianim?

Każdy trener ma w sobie coś innego i w inny sposób pracuje. Naszego nowego trenera nie trzeba przedstawiać, bo to światowa marka. Cieszę się, że możemy z nim pracować, mamy mocny zespół i to się przełoży na wyniki, a trenera rozlicza się po wynikach. Nikomu z nas trener swojej klasy nie musi udowadniać, wygląda to dobrze.

Na co was stać. Mówią, ze nazwiska nie grają, ale Resovia te nazwiska ma i nie można jej nie zaliczać do grona faworytów.

Przed ligą, na papierze nikt nie rozdaje medali. My spokojnie przygotowujemy sie do startu ligi i patrzeć na nasze dotychczasowe spotkania, jest nieźle. Liga zweryfikuje, będziemy mieć fajną siatkówkę, i kibice będą się cieszyć. Zdajemy sobie też sprawę, że sezon będzie inny. Nie wiadomo, co z publicznością, która tak nas zawsze mocno wspierała i była naszym atutem. My staramy się robić swoją pracę, żeby być gotowym i cieszyć kibiców swoją dobrą grą.

Zastanawiasz się jeszcze czasem, czy może trener reprezentacji Polski zaprosi cię do kadry?

Oczywiście bardzo kibicuję reprezentacji Polski i oglądam wszystkie jej spotkania, ale teraz to pozostaje mi już tylko rola kibica. Jest w kadrze wielu młodych graczy, niektórzy nie są już tacy młodzi, ale powygrywali już kilka turniejów i stanowią o sile naszej drużyny narodowej. Cieszą mnie ostatnie wyniki naszej kadry. Szkoda, że nie było w tym roku igrzysk, ale są w przyszłym. Będą igrzyska, będzie dużo grania, a ja im życzę jak najlepiej.

Co dają polskiej kadrze mecze w Lidze Narodów?