Rafał Gliński, Łukasz Nowak, Jarosław Hipner, Michał Bekisz. Opinie po meczu PGNiG Superligi Zagłębie Lubin - Handball Stal Mielec

- Trzeba pogratulować drużynie z Lubina, bo na inaugurację u siebie zaksięgowali sobie trzy punkty. Co do meczu, to z zaangażowania i postawy drużyny jestem zbudowany, zadowolony z wyniku końcowego na pewno nie - mówi Rafał Gliński. - Większą mądrość, przede wszystkim w ataku pozycyjnym, miała drużyna z Zagłębia i to zadecydowało w dużej mierze o wyniku spotkania. Wiedzieliśmy, że żyją z szybkich kontr i gdzieś tam, te nasze błędy w ataku pozycyjnym, czy wyprowadzaniu kontr wykorzystali. 25 bramek straconych na wyjeździe, to wynik do akceptacji, ale nie wygra się meczu, kiedy się ma z przodu tylko 23 trafienia.

- Weszliśmy w ten mecz całkiem przyzwoicie. Po piętnastu minutach prowadziliśmy 8:5 i kiedy wydawało się, że wszystko nam się układa, to ta gra nam stanęła i zrobiło się 8:10 - komentuje defensor Stali Łukasz Nowak. - Staraliśmy się, goniliśmy Zagłębie, mieliśmy szanse, żeby to zrobić, ale niestety. Tak jak trener wspomniał, zabrakło boiskowej mądrości, chłodnej głowy, żeby wykończyć akcję. Pozostaje tylko pogratulować Zagłębiu zwycięstwa i zaprosić rywala do Mielca na rewanż.