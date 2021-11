Rafał Gliński, trener Handball Stali Mielec: Nie spuścimy głów przed Kielcami

Mieliście wolny weekend, bo grała reprezentacja. Udało się odpocząć?

Wolny weekend był, ale w głowie już generalnie szykujemy się do najbliższego meczu z Kielcami. Na pewno humor się poprawił po wygranej z Głogowem, ale od tego czasu minął ponad tydzień i nie ma co do tego wracać. Trzeba patrzeć do przodu, bo przed nami jeszcze dużo grania.