Rafał Gliński, trener Stali Mielec: Jest tak ewentualność, że jeszcze zagram, ale nie chciałbym tego robić

Wszystko gotowe do sezonu?

Tak. Pozostają ostatnie szlify na które mamy jeszcze kilka dni. Potrzebujemy tylko w pełni zdrowych ludzi. Na szczęście urazy są drobne i nie wykluczają zawodnika z występu meczowego. Pewnie nie będę miał wszystkich do dyspozycji w meczu, ale zdecydowana większość zawodników już trenuje na pełnych obrotach.

Ma pan tremę przed pierwszym ligowym meczem w roli pierwszego trenera?

Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie i że przechodzi mi to obojętnie. Jest stres, taki trochę pozytywny i pewnie będzie przez długi czas ze mną, ale to normalne. Może z biegiem czasu będzie go mniej, ale chyba zostanie ze mną na długo.