Rafał Karczmarz, nowy zawodnik Cellfast Wilków Krosno bardzo liczy na udany powrót na Podkarpacie

- Mimo młodego jeszcze wieku, jesteś już doświadczonym żużlowcem, jeździłeś w PGE Ekstralidze. To powinno być jednym z twoich atutów - pytamy Rafała Karczmarza.

Vaclav Milik chce wrócić do formy sprzed trzech lat i Ekstraligi. Z Krosnem [WIDEO]

Pierwszy rok startów jako 16 - latek przejeździłem w Polonii Piła. Później miałem okazję startować w Rzeszowie, a następne pięć lat spędziłem w barwach Stali Gorzów na ekstra ligowych torach. Uważam, że zebrałem sporo doświadczenia i jeżdżąc w Wilkach jestem w stanie dużo zwojować i pomóc w realizacji sportowych aspiracji.

Pamiętam 2016 rok i twoje starty w Rzeszowie. Jak wspominasz swój rzeszowski okres w karierze?

Bardzo dobrze mi się w Stali jeździło, zadebiutowałem w 1 lidze, był to udany sezon, kręciłem bardzo dobre wyniki, dlatego również wspomnienia mam dobre. Teraz wróciłem na Podkarpacie i myślę, że również będę miał razem z drużyną udany rok, że będzie to szczęśliwy powrót do tego regionu.