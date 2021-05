Rafał Trzaskowski i Borys Budka w Rzeszowie tłumaczą, dlaczego nie poprą Krajowego Planu Odbudowy. Rzeszów może stracić nawet 4 miliardy

- Kiedyś Marian Banaś był kryształowy, a kiedy postanowił wytykać nadużycia, to ci, którzy go popierali, wysłali do niego CBA. Czy to jest poważne? Czy to świadczy o sile państwa? Nie, to świadczy o słabości. Rządzący tak bardzo boją się kontroli, że nawet boją się własnych ludzi. Kiedy zaczął się atak na Mariana Banasia? Wówczas, kiedy pojawiały się pierwsze raporty NIK-u. Nawet ludzie z wnętrza tego obozu widzą tą wielką zgniliznę, korupcję, marnotrawienie pieniędzy, wyrzucanie miliardów złotych w błoto. Oni wszyscy muszą odejść