Rafał Wilk medal zdobyty w Tokio zadedykuje wnukom. Będą dopingować dziadzia przed telewizorem. Kolarze pojadą na górze Fudżi

W jakim jesteś nastroju przed trzecią swoją olimpiadą?

Nastroje są bojowe, ponieważ mam czego bronić. Przede wszystkim chcę obronić złoty medal, który w Rio zdobyłem w czasówce i srebrny w jeździe ze startu wspólnego. Mam za sobą najgorętszy okres przygotowań, którego finałem był obóz wysokogórski we włoskich górach.

Jak oceniasz swoją obecna formę w porównaniu do tej sprzed pięciu lat w Rio?

Na pewno o te pięć lat jestem starszy. Młodzież napiera, ale jak już powiedziałem, lecę na igrzyska bronić tego, co wywalczyłem w Brazylii. Uważam, że stać mnie jeszcze na to, żeby zdobywać olimpijskie medale. Absolutnie nie wybieram się do Japonii dla bardzo ładnego kompletu dresów, które już mam, ale aby walczyć o najwyższe cele. Taki już mam charakter.

Czy na japońskim motodromie, gdzie kolarze rywalizować będą o medale, rywale będą ci sami, z którymi walczyłeś o olimpijskie laury w Londynie i Rio, czy inni?

Tak naprawdę większość rywali jest ta sama. Jak wiemy bardzo trudno jest o olimpijską kwalifikację. W reprezentacjach poszczególnych państw znajdują się zawodnicy ze strefy medalowej, tacy którzy od pewnego już czasu walczą o te medale. Na przykład w Londynie, poza mną, wszyscy zawodnicy w mojej konkurencji w ciągu ostatnich trzech latach stali na podium mistrzostw świata. Może nie ma aż tak wielu takich zawodników, ale stawka jest naprawdę doborowa.