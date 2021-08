Rafał Wilk na paraolimpiadzie w Tokio będzie bronił medali z Rio de Janeiro. Nasz trzykrotny mistrz zdecydował już komu zadedykuje kolejny Marek Bluj

Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio będą pod wieloma względami będą szczególne dla wszystkich sportowców i kibiców. Rzeszowianin Rafał Wilk już po raz trzeci stanie do walki o olimpijskie trofea w handbike'u. W Londynie i Rio de Janeiro zdobył trzy złote i jeden srebrny medal. Do Japonii leci aby walczyć, jak zawsze, o najwyższe cele. Rozmawialiśmy z Rafałem m.in. o przygotowaniach do startu w Tokio, o poprzednich igrzyskach, jego rowerze, rywalach, atmosferze w paraolimpijskiej rodzinie.