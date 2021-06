Rafał Wilk: Zawsze walczę o zwycięstwo i medale. Wspólnie z trenerem koncentrować się będziemy na jeździe na czas

Znajdują się już na ostatniej prostej. Oprócz startu w Czechach, w niedzielnej Grand Prix Brna, pozostanie mi jeszcze Puchar Europy na Słowacji. Potem będę uczestniczył w obozie wysokogórskim w Szwajcarii lub we Włoszech. 24 sierpnia wylatujemy do Tokio.

Do Portugalii pojadę powalczyć o medale. W Tokio chcę obronić, to co zdobyłem w Rio

Dokładnie tak. Zawsze walczę o zwycięstwo, o medale. Także w Japonii będę się starał ze wszystkich sił, dam z siebie wszystko, aby stanąć na olimpijskim podium. Taki jest plan i będę się go trzymał. Czy w twojej kategorii H3 pojawili się jacyś nowi konkurenci, czy jest to ta sama stara, znana ci gwardia?

Nie tyle, że są nowi, mocni zawodnicy, co ci, którzy są mi dobrze znani z różnych imprez i wspólnych startów rozwijają się, poprawiają swoje umiejętności. Wszystko idzie do przodu, tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest kres naszych możliwości. Ci, którzy przegrywali ze mną po dwie minuty, teraz mocno się do mnie zbliżyli. Granice cały czas przesuwane są do góry.