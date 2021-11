Rafał Zaborowski, były piłkarz JKS-u Jarosław, będzie grał w ekstraklasie Bangladeszu w barwach Swadhinata KS Marcin Trzyna

archiwum JKS-u Jarosław

Rafał Zaborowski został pierwszym Polakiem, który trafił do ekstraklasy Bangladeszu. Co ciekawe, 27-letni pomocnik to były piłkarz JKS-u Jarosław.