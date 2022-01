Raport Pentagon Research: Efektywność marek partnerów Cellfast Wilków Krosno oraz miasta Krosna to ponad 29 mln złotych. Świetny wynik

Profesjonalne badania objęły klub, jego głównych sponsorów oraz markę Krosno Miasto Szkła. Były to pierwsze w historii badania zwrotu ekwiwalentu marketingowego zamówione przez Cellfast Wilki. Wyniki obejmują okres od 1. listopada 2020 roku do 31. października 2021 roku czyli pokrywają się z pierwszym – historycznym sezonem drużyny Cellfast Wilki na poziomie zaplecza PGE Ekstraligi.

– Z analizy wynika, że Cellfast Wilki Krosno to jeden z najszybciej rozwijających się klubów żużlowych w Polsce. Wyniki raportu są bardzo dobre dla wszystkich badanych marek – miasta, klubu i sponsorów. Duże znaczenie ma fakt, że eWinner 1. liga jest regularnie transmitowana w telewizji. Sam klub ma sporo tak zwanych kontaktów z odbiorcami także za sprawą mediów społecznościowych i przekazu medialnego – informuje Product Manager Pentagon Research Marcin Suszycki. – Poziom wyników badania efektywności klubu z Krosna jest podobny do niektórych klubów z PGE Ekstraligi. Mamy zatem do czynienia z bardzo dobrymi rezultatami. Klub zbudował już swoją markę i teraz powinien skupić się na jej umacnianiu – dodaje Marcin Suszycki.