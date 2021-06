Ratownicy przygotowani do sezonu. Pokazali swe umiejętności w Polańczyku [ZDJĘCIA]

- W Polańczyku rozpoczęliśmy dyżury ratownicze pierwszego czerwca w systemie dwunastogodzinnym z trzema ratownikami, natomiast od 1 lipca do 31 sierpnia wspólnie z będziemy działać dwadzieścia cztery godziny na dobę. Również od 1 lipca wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminą Solina będziemy zapewniać bezpieczeństwo na czterech kąpieliskach i w jednym miejscu zwyczajowo używanym do tego celu. Są to: Wołkowyja, Patelnia i Cypel w Polańczyku oraz największe stumetrowe kąpielisko przy Solinie. Zabezpieczamy również całą linię brzegową Zalewu Solińskiego - powiedział Artur Szymański, prezes bieszczadzkiego WOPR.