Ratownicy z Bieszczadzkiej Grupy GOPR szkolili się z ewakuacji ludzi z trudno dostępnych terenów beta/ GOPR Bieszczady/FB

7 ratowników z Bieszczadzkiej Grupy GOPR wzięło udział w szkoleniu na skałach Dobosza koło Bolechowa na Ukrainie, zorganizowanym w projektu PIMReC - Adaptation of the former Observatory at the Pip Ivan mountain. Goprowcy wraz z ratownikami DSNS Ivano- Frankiwsk szkolili się z ewakuacji z trudno dostępnych miejsc.